Master Duel: la Konami annuncia la Challenger Cup

La Konami ha annunciato la Challenger Cup di Yu-Gi-Oh! Master Duel che, con questo evento, entra di diritto nel circuito degli eSports

Esatto, avete proprio letto bene! La Konami, ovvero la casa di serie come Metal Gear Solid, Contra e Silent Hill, ha annunciato ufficialmente che, con la Challenger Cup di Yu-Gi-Oh! Master Duel, il famoso gioco di carte collezionabili avrà la sua prima serie di tornei ufficiali. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Yu-Gi-Oh! Master Duel: credo nel cuore delle carte!

Basato sul manga del compianto Kazuki Takahashi, il titolo è stato lanciato quest’anno con un enorme successo tra download, ore di gioco e svariati deck. Disponibile per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e dispositivi mobile, Yu-Gi-Oh! Master Duel è proprio quello che volevano gli appassionati della serie. Dopo la Duelist Cup all’inizio del 2022, la Konami ha deciso che ora anche i fan europei potranno partecipare a questo evento. Quando? Ma fra pochissimo! L’inizio è stato fissato al 17 dicembre e durerà fino a metà febbraio 2023 con tantissimi tornei online gratuiti.

Konami have announced the Yu-Gi-Oh! Master Duel: Challenger Cup. A series of 85 free-to-enter online tournaments run by Konami and content creators for players in Europe, between Mid Dec and late Feb.#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/oXcgG3EZ9y — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) November 27, 2022

Sarà dunque l’occasione perfetta per testare tutti i nuovi aggiornamenti del gioco e cercare di vincere i premi come Nintendo Switch OLED, PS5, peluche di Rescue Rabbit e non solo, custodie per le carte, felpe con cappuccio e chi più ne ha più ne metta! Tra le modalità aggiornate segnaliamo poi i miglioramenti per quella Team Battle e la Casual Match. Ulteriori informazioni arriveranno a breve, ma per il resto vi lasciamo qui sopra il post proveniente dall’account Twitter ufficiale del gioco.

Comunque sia, mentre aspettiamo di vedere quali saranno i prossimi campioni europei, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!