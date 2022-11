Onion Assault: in arrivo su Switch a gennaio

Il mondo dei platform in 2D è un luogo veramente splendido dove perdersi e la cui magia non è mai finita come dimostra Onion Assault in arrivo per Nintendo Switch a gennaio 2023

Lo svedese Bertil Hörberg ci riprova dunque. L’autore di Gunman Clive e del suo relativo seguito, disponibili sia per PC che per Android e 3DS, ci riprova portando un platform in due dimensioni dal simpatico titolo di Onion Assault. Il titolo dovrebbe arrivare su Nintendo Switch a gennaio, ma sembra che i rimandi ad un grande classico siano dietro l’angolo!

Onion Assault: come riprendere in mano Super Mario Bros. 2

Pare dunque che Bertil Hörberg sia rimasto piacevolmente impressionato da Super Mario Bros. 2, ovvero la versione mariesca di Yume Kōjō: Doki Doki Panic del 1987, tanto da volergli rendere omaggio con questo suo divertente Onion Assault. Basta infatti dare uno sguardo al suo gameplay, vi lasciamo qui sotto un video postato su Twitter dal suo account, per capire come Hörberg abbia pescato a piene mani da questo videogioco per NES. Il protagonista si muove infatti per livelli super colorati e lancia addosso ai nemici cipolle, altri ortaggi e persino alcuni nemici.

Just waiting for one final music track, then this game should be ready for lotcheck and hopefully release soonish pic.twitter.com/kBHdKcsAUj — Bertil Hörberg (@BertilHorberg) October 25, 2022

Questa operazione potrebbe contribuire a far rivalutare Super Mario Bros. 2, il vero seguito del primo storico capitolo è Super Mario: The Lost Levels, che ancora oggi non gode certo di una buona fama tra i fan dei titoli del baffuto idraulico. Il titolo, frutto della collaborazione tra Daniel Ribera Olsen e Felicia Hellsten all’artwork ed Arne Hörberg alla colonna sonora, dovrebbe dunque uscire su Nintendo Switch a gennaio 2023 confermandosi come uno dei primi giochi ad uscire nel periodo dell’anno nuovo.

Comunque sia, mentre aspettiamo di ritornare a tirarci addosso vagonate di cipolle, che ne dite di ingannare l'attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?