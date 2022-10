Silent Hill 2 Remake è stato finalmente annunciato!

Konami ha finalmente annunciato ufficialmente il nuovo Silent Hill 2, un remake dell’iconico titolo del 2001 in sviluppo da parte di Bloober Team

Dopo un silenzio che sembrava essere infinito, ieri sera Konami ha trasmesso in diretta un lungo evento dedicato al franchise di Silent Hill. Nel corso della presentazione sono stati mostrati diversi progetti molto interessanti, ma in particolare il primo annuncio è stato quello che ha colto maggiormente l’attenzione dei fan. L’evento infatti si è aperto con il reveal trailer di Silent Hill 2 remake, un nuovo titolo in sviluppo da parte di Bloober Team.

Si torna a Silent Hill

I titoli della serie di Silent Hill sono considerati ancora oggi alcuni dei migliori videogiochi horror mai creati e in particolare il secondo capitolo è uno dei più apprezzati dai fan del genere. Adesso, dopo oltre vent’anni dalla sua prima pubblicazione, sembra che avremo finalmente modo di rivivere questa grande storia in una veste più moderna grazie al remake di Bloober Team. Per chi non lo sapesse, questa software house polacca è specializzata nello sviluppo di videogiochi horror. Nel corso della loro carriera infatti hanno dato alla luce diversi titoli molto apprezzati come Layers of Fear, Blair Witch e The Medium.

Per il momento non sappiamo molto del remake di Silent Hill 2 ma, da quello che abbiamo potuto vedere, sembra che sarà abbastanza fedele all’originale. Ovviamente però saranno introdotti diversi cambiamenti a livello tecnico per rendere l’esperienza più al passo con i tempi. Infatti è stato già confermato che il remake non utilizzerà le inquadrature fisse tipiche dell’originale Silent Hill 2, ma bensì una più moderna terza persona.

Attualmente non conosciamo ancora una possibile data d'uscita per il remake di Silent Hill 2, ma sappiamo che sarà pubblicato sia su PC che su PS5.