Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

In questa guida vi spiegheremo come iniziare a giocare nel migliore dei modi a Yu-Gi-Oh Master Duel e vi sveleremo anche alcuni trucchi e consigli utili

Se siete degli amanti dei giochi di carte conoscerete sicuramente Yu-Gi-Oh, il celebre TCG di Konami. Ormai questo franchise è diventato famoso in tutto il mondo e nel corso degli anni sono stati rilasciati numerosi videogiochi a tema. Fino a poco tempo fa uno dei titoli più famosi e giocati era Yu-Gi-Oh Duel Links, ma ora sembra proprio che la situazione stia cambiando.

Recentemente infatti Konami ha pubblicato Yu-Gi-Oh Master Duel, un nuovo gioco di carte online disponibile gratuitamente su PC, Console e dispositivi mobile. Questo nuovo titolo è molto più grande e complesso rispetto a tanti dei suoi predecessori, e sta attirando un gran numero di fan vecchi e nuovi del brand. Riuscire a prendere familiarità con un gioco così avanzato però non è affatto facile e tanti nuovi giocatori stanno avendo delle difficoltà ad imparare. Per aiutare i neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come iniziare a giocare nel migliore dei modi a Yu-Gi-Oh Master Duel e vi sveleremo anche alcuni trucchi e consigli utili.

L’abc dei duelli

Prima di passare ad elencare trucchi e consigli per iniziare, vogliamo parlarvi dei fondamentali di Yu-Gi-Oh Master Duel. Questo nuovo titolo racchiude al suo interno tutta la complessità del gioco fisico di Yu-Gi-Oh, e di conseguenza è importante imparare per prima cosa le basi. Nel corso di questa guida vi parleremo nel dettaglio dei vari aspetti fondamentali di ogni match, ma per cominciare vogliamo spiegarvi alcuni termini fondamentali che ritroverete spesso nel gioco:

Life Points (LP) I Life Points rappresentano i punti vita dei duellanti. Quando i LP di uno sfidante raggiungono lo zero, allora quel giocatore perde la partita.

Turno Un turno non è altro che il momento nel quale uno specifico giocatore ha la possibilità di giocare.

Fasi Ogni turno è composto da diverse fasi. Ogni fase ha un proprio scopo ben preciso e di conseguenza i giocatori potranno eseguire determinate azioni solo durante specifiche fasi. Successivamente tratteremo questo aspetto in maniera più approfondita con un paragrafo dedicato.

Carte Mostro Le carte mostro sono il mezzo principale con cui i giocatori infliggono danno ai Life Points degli avversari. Inoltre queste possono essere anche usate per proteggere i propri LP dagli attacchi nemici.

Carte Trappola e Magia Le trappole e le magie sono delle carte speciali che possiedono degli effetti molto particolari. Alcune ad esempio sono in grado di distruggere o riportare in vita i mostri, mentre altre invece possono addirittura annullare gli effetti delle carte avversarie. Gli effetti delle magie e delle trappole sono innumerevoli, e giocare molto è l’unico modo per impararli tutti.

Mano La mano è l’insieme di carte pescate da un giocatore che possono essere giocate durante le varie fasi. Una mano di solito può essere composta da un massimo di 6 carte quindi, in caso ne abbiate di più, al termine del vostro turno sarete costretti a scartare quelle in eccesso.

Deck Il Deck è l’insieme di tutte le carte che potete pescare e utilizzare durante una partita.

Cimitero Il cimitero è la pila in cui finiscono tutte le carte dopo che sono state distrutte oppure quando il loro effetto si è esaurito.



Un mare di fasi – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Nel precedente paragrafo vi abbiamo introdotto al concetto di fase, ma ore ve ne parleremo nel dettaglio. In totale in ogni turno sono presenti 6 fasi differenti ed ognuna di esse permette ai giocatori di eseguire delle azioni precise. Qui di seguito potrete trovare una breve descrizione di ogni fase del gioco:

Draw Phase Questa è la fase iniziale del turno di ogni giocatore e consiste semplicemente nel pescare obbligatoriamente una carta dalla cima del vostro deck.

Standby Phase La Standby Phase è una fase di intermezzo in cui generalmente vengono attivati gli effetti di alcune carte.

Main Phase 1 Questa è la prima vera fase giocabile del turno di un giocatore e vi permette di giocare carte e attivare i loro effetti.

Battle Phase Durante questa fase opzionale è possibile scegliere di attaccare l’avversario utilizzando le proprie carte creatura.

Main Phase 2 Questa seconda Main Phase viene attivata solamente dopo una Battle Phase ed è identica alla Main Phase 1

End Phase La End Phase è una fase di transizione che precede la fine di un turno e si comporta allo stesso modo della Standby Phase



Preparare un deck – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Prima di sfidare qualcuno in un duello è importante preparare un deck adeguato. Ogni deck è composto da un minimo di 40 carte e di solito per essere ottimali si punta a non superare questo valore. Inoltre normalmente all’interno di ogni mazzo possono essere presenti massimo 3 copie della stessa carta (fatta eccezione per le carte limitate che possono essere inserite solo in singola copia).

Di base il gioco offre diversi mazzi precostruiti per iniziare a giocare, ma questi deck non sono adatti ad affrontare in modo efficace gli altri giocatori. Per questo motivo prima di giocare online vi suggeriamo di allenarvi in giocatore singolo per accumulare carte forti e migliorare così i vostri mazzi.

Evocare i mostri – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Ogni giocatore ha la possibilità di evocare dei mostri una volta per turno (durante la Main Phase 1 oppure 2). Quando scegliete di giocare una carta mostro potete sempre decidere di evocarla scoperta in posizione d’attacco o di difesa, oppure posizionarla coperta in posizione di difesa.

Ricordate però che non tutti i mostri possono essere giocati direttamente, ma a volte richiederanno dei sacrifici. Ogni carta mostro infatti possiede un numero di stelline che indica quanti mostri presenti in campo devono essere mandati al cimitero per poterla evocare. Fino a quattro stelle non sono richiesti sacrifici per evocare una creatura, da cinque a sei stelle è necessario sacrificare un mostro, mentre da sette stelle in su ne vanno sacrificati due.

Sconfiggere l’avversario – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Come potete facilmente immaginare il vostro obiettivo durante un match di Yu-Gi-Oh è sconfiggere il vostro avversario e per farlo dovrete portare a zero i suoi Life Points. Esistono diversi modi per ridurre i LP dei giocatori, ma di solito il metodo principale consiste nell’attaccare con le carte mostro.

Ogni carta mostro possiede un valore d’attacco, che indica quanti danni può infliggere all’avversario, e un valore di difesa, che indica quanti danni può sopportare prima di essere distrutto. Per poter utilizzare la difesa di una carta però è necessario posizionarla in posizione di difesa, altrimenti si difenderà utilizzando i suoi punti d’attacco.

Nel caso in cui il vostro sfidante non abbia alcuna carta mostro in campo voi potrete utilizzare le vostre per danneggiare direttamente i suoi life points, ma se invece possiede delle creature sarete costretti ad attaccare prima loro. In questo caso l’esito dello scontro dipende dai valori dei vostri mostri e da quelli dell’avversario, ma anche dalla loro posizione. Ad esempio attaccando e distruggendo un mostro in posizione d’attacco potrete infliggere danni ai LP dell’avversario pari alla differenza tra il valore d’attacco della vostra carta e di quella che avete colpito. Distruggendo un mostro in posizione di difesa invece non danneggerete in alcun modo l’altro giocatore anche si il vostro attacco supera di gran lunga la sua difesa.

Magie e trappole – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Le carte magia e le carte trappola possiedono degli effetti molto vari che è impossibile imparare senza aver giocato a lungo a Yu-Gi-Oh. Alcune possono offrire bonus positivi per chi le gioca, altre danneggiano gli avversari, mentre altre ancora sono utilizzate per eseguire azioni estremamente specifiche.

Queste carte inoltre spesso non vanno giocate solamente durante la main phase come le carte mostro, ma spesso possono essere attivate anche in altre fasi. Ad esempio alcune magie possono essere giocate direttamente dalla mano durante le fasi dell’avversario, mentre alcune trappole invece vanno prima posizionate a terra durante la propria main phase e poi attivate al momento giusto durante il turno dell’avversario. Capire quando è possibile utilizzare una determinata magia o trappola potrebbe sembrarvi difficile, ma per fortuna leggendo accuratamente la descrizione dell’effetto potrete sempre scoprire tutte le informazioni necessarie per giocarla correttamente.

La prima scelta – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Ora che abbiamo finito di parlare delle basi di Yu-Gi-Oh Master Duel possiamo finalmente elencare dei trucchi e consigli utili per iniziare a giocare. Per prima cosa ci teniamo a consigliarvi un mazzo iniziale con cui incominciare a giocare. Poco dopo il primo avvio del gioco infatti avrete la possibilità di scegliere uno tra ben tre deck iniziali diversi. Giocando abbastanza avrete la possibilità di ottenere tutti e tre i mazzi, ma se siete dei totali neofiti vi consigliamo di iniziare con quello drago. Se invece conoscete già un po’ il gioco e volete qualcosa di più complesso, vi suggeriamo di puntare al deck Synchro.

Fate esperienza – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Iniziare ad affrontare subito gli altri giocatori in battaglie online è sicuramente molto divertente, ma se siete agli inizi potreste avere davvero molte difficoltà. Per questo motivo noi vi suggeriamo di completare prima tutta la modalità per giocatore singolo. In questo modo riuscirete a fare un po’ di esperienza e avrete anche modo di ottenere qualche carta potente con cui poi creare dei mazzi più competitivi.

Acquistate un pass – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Se Yu-Gi-Oh Master Duel vi sta piacendo e avete intenzione di giocarci per molto tempo vi suggeriamo di acquistare il Duel Pass premium. Grazie a questo pass potrete infatti ottenere molte più ricompense rispetto a quello gratuito ed ottenere più in fretta le carte che vi servono a creare un buon deck. Certo, potete sempre progredire giocando con costanza ogni giorno, ma in questo modo potrete farlo molto più rapidamente.

Usate l’account Konami – Yu-Gi-Oh Master Duel: come iniziare, trucchi e consigli

Concludiamo infine la nostra lista di trucchi e consigli con un suggerimento che non è fondamentale per iniziare a giocare a Yu-Gi-Oh Master Duel, ma che potrebbe esservi molto utile nel lungo periodo. Vi consigliamo infatti di collegare il prima possibile un account Konami al vostro profilo. In questo modo non solo potrete giocare con lo stesso account su tutte le piattaforme che possedete, ma potrete anche evitare di perdere i vostri progressi in caso ci siano dei problemi.

Questo è quanto

Qui si conclude il nostro articolo dedicato a Yu-Gi-Oh Master Duel. Adesso non vi resta altro da fare che avviare il gioco e mettere in pratica tutti i nostri suggerimenti.

Yu-Gi-Oh Master Duel è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X | S e dispositivi iOS e Android. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.