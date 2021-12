Mass Effect: il nuovo gioco userebbe l’Unreal Engine 5

Sempre più indizi emergono riguardo gli aspetti tecnici del prossimo Mass Effect, tra cui il possibile utilizzo dell’Unreal Engine 5 al posto di Frostbite

Mentre già abbiamo avuto alcune indiscrezioni sui futuri titoli che potremo vedere nel 2022 grazie all’evento dei The Game Awards 2021, l’assenza di alcuni importanti titoli si è fatta comunque sentire abbastanza. Anche se non risulta troppo strana l’assenza di Rockstar, che apparentemente avrebbe potuto mostrare qualche sorpresa, la mancanza di notizie da parte di BioWare e dei suoi titoli hanno destato qualche preoccupazione tra i fan. Per quanto riguarda Dragon Age, il team di sviluppo ha affermato di voler dare ulteriori dettagli il prossimo anno. Invece, parlando di Mass Effect, sembra che tutto si trovi ancora nelle fasi più iniziali della produzione. Tuttavia, diversi indizi hanno portato ad una palpabile certezza: il nuovo capitolo di Mass Effect non userà il Frostbite, ma l’Unreal Engine 5.

Mass Effect e il ritorno alle origini con l’Unreal Engine 5

L’intera trilogia di Mass Effect era stata costruita sull’Unreal Engine, e l’unico momento in cui venne impiegato il Frostbite fu con l’ultimo nuovo capitolo, Mass Effect Andromeda. Ciò avvenne non per via di una scelta dettata dal team di sviluppo, ma da una nuova politica che Electronic Arts aveva stabilito, decidendo che tutti i suoi team dovessero usare il motore grafico impiegato in Battlefield. BioWare si è allora ritrovata a dover sfruttare questo motore senza alcun tipo di base, lavorando inoltre su giochi importanti per gli sviluppatori tra cui Anthem, ovvero quello che sarebbe dovuto essere una nuova strada per BioWare. E mentre da un lato è possibile osservare il disastro portato dalla poca familiarità con il Frostbite, dall’altro si può vedere il successo ottenuto con Unreal nel popolare Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertaiment.

And just to confirm, I've heard from a handful of sources now that this is the case. Obviously. And this was a choice made by the team putting the game together, which is how it should work. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) December 18, 2021

A supportare l’ipotesi sull’utilizzo dell’Unreal Engine 5 sono alcune offerte di lavoro per dei programmatori pubblicate su Twitter dal producer di BioWare, Brenon Holmes. Tra i requisiti richiesti, è elencata una certa esperienza con Unreal Engine 4 o 5. Un altro requisito per i potenziali candidati è inoltre anche l’esperienza nello sviluppo di titoli tripla A creati mediante l’Unreal Engine. In aggiunta, anche il noto giornalista Jeff Grubb ha affermato su Twitter come numerose fonti abbiano confermato la creazione di Mass Effect su Unreal, puntualizzando come si trattasse del nuovo motore che abbiamo già potuto vedere con The Matrix Awakens, l’Unreal 5. Per quanto queste informazioni non siano supportate da alcuna conferma, sembra ormai piuttosto ufficiale come BioWare sia decisa a voler tornare a lavorare su un motore grafico con cui ha maggiore dimestichezza, visti i risultati ottenuti con Frostbite nei primi due tentativi.

