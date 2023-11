In questa guida impariamo velocemente come formattare il testo dei messaggi su WhatsApp, le migliori tecniche per un ottimo risultato

WhatsApp è una delle app di messaggistica più popolari al mondo, e offre una serie di funzionalità per rendere la comunicazione più efficace e coinvolgente. Una di queste funzionalità è la possibilità di formattare il testo dei messaggi. La formattazione del testo può essere utilizzata per evidenziare parole o frasi importanti, per aggiungere un tono di enfasi o per semplicemente rendere i messaggi più attraenti. In questa guida, vedremo come formattare il testo dei messaggi su WhatsApp su dispositivi Android, iPhone e desktop. Non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo subito nel merito della guida.

Corsivo

Per inserire un testo in corsivo, inserisci un trattino basso su entrambi i lati del testo: _testo_

Grassetto

Per modificare il formato del testo in grassetto, inserisci un asterisco su entrambi i lati del testo: *testo*

Barrato

Per inserire un testo in barrato, inserisci un tilde su entrambi i lati del testo: ~testo~

Monospaziato

Per inserire un testo in monospaziato, inserisci tre accenti gravi su entrambi i lati del testo: “`testo“`

Alternativa per iPhone e Android

Su iPhone ed Android esiste anche un altro metodo per formattare il testo dei messaggi, eccolo spiegato di seguito:

Android: tocca e tieni premuto il testo che stai digitando nel campo del testo, quindi scegli Grassetto, Corsivo o Altro. Tocca Altro per scegliere Barrato o Monospaziato.

tocca e tieni premuto il testo che stai digitando nel campo del testo, quindi scegli Grassetto, Corsivo o Altro. Tocca Altro per scegliere Barrato o Monospaziato. iPhone: tocca il testo che stai digitando nel campo del testo > Seleziona o Seleziona tutto > B_I_U. Quindi scegli Grassetto, Corsivo, Barrato o Monospaziato.

Conclusioni | Come formattare il testo dei messaggi su WhatsApp

Formattare il testo dei messaggi su WhatsApp è un semplice ma utile strumento per esprimere meglio le proprie idee, rendere i messaggi più chiari ed accattivanti, e comunicare in modo più efficace con i tuoi contatti. Sfruttare le opzioni di formattazione come il grassetto, il corsivo e il barrato può dare un tocco personale ai tuoi messaggi e rendere la tua comunicazione su WhatsApp più interessante. Ora che conosci questi trucchi, puoi iniziare a utilizzarli per migliorare la tua esperienza di messaggistica su questa popolare piattaforma di chat. Ricorda di usarli con parsimonia per evitare di appesantire i tuoi messaggi e di concentrarti sempre sulla chiarezza e sulla gentilezza nella comunicazione.

