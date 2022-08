Metal Gear Solid: secondo un rumor, Konami punta al remaster

Solid Snake serpeggia sempre sinuoso tra le voci di corridoio: Konami potrebbe essere al lavoro ad un remaster dei primi Metal Gear Solid

“Mi metto a nudo, io”, ci ricorda Caparezza, “non mi nascondo come Snake in Metal Gear Solid”, ma più che parlare di segretezza si parla del chiacchiericcio che circonda un ipotetico remaster della trilogia originale targato Konami. Del resto, è da tempo che dal publisher nipponico ci si aspetta un ritorno agli antichi fasti, e l’idea di un buon revival è comprensibilmente tra le più gettonate. La saga spionistica, una delle prime creature di Hideo Kojima, ha fatto involontariamente parlare di sé. Del resto, basta un nonnulla per scatenare la salivazione, specie quando si tratta di un fandom a stecchetto da un bel po’.

Konami mon amour: la possibilità di un remaster per Metal Gear Solid

La conclusione a cui tutti sono stati felici di saltare, all’annuncio di Konami circa “un nuovo gioco in una serie globalmente amata”, è stato quello di un possibile remaster dei primi tre Metal Gear Solid. Nello specifico, si vocifera già da tempo di un ritorno in grande stile per il terzo capitolo, Snake Eater. E ora, portando la sfera dei rumor nel reame della plausibilità (ovvero su questa pagina), il leaker Dusk Golem ha asserito che si tratta proprio del pacchetto completo: in altre parole il classico per PS1, il seguito Sons of Liberty e il già citato Snake Eater sarebbero in arrivo su PC e (ogni?) console.

(2/2) heard about it), I’ve had it from an 100% source and not. The plan is to release the three remasters seperately, but also together as a collection (where also get the MSX versions of Metal Gear 1+2 if buy together). Just chiming in there, that is something coming. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 31, 2022

Stando a Dusk Golem, si tratta di un acquisto con due possibilità di scelta. I giocatori potranno infatti decidere se comprarli uno ad uno in separata sede, o se “fare la scarpetta” con la trilogia completa. In quest’ultimo caso, sempre stando al pronostico preoccupantemente preciso del leaker, il pacchetto includerebbe anche l’incarnazione originaria dei primi due episodi. Tuttavia, la fonte VideoGamesChronicle ha deciso di confutare questo rumor. Quanto asserisce il sito, infatti, esclude categoricamente un reveal al Tokyo Game Show 2022, in favore di “eventi più globali”. Armiamoci dunque, come sempre, di cautela e pazienza.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il rumor è attendibile? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.