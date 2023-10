Hotline Miami: arriva la versione PS5

Spuntano online i trofei PS5 dei due Hotline Miami, facendo intuire una possibile nuova versione in arrivo. Scopriamone insieme i dettagli

Sono passati quattro anni dalla collection di Hotline Miami e sembra che i due capitoli siano pronti a fare ritorno in una versione completamente ottimizzata per PS5. Per adesso, si tratta solo di una semplice speculazione e la notizia è emersa online in seguito al datamining del PlayStation. Infatti, sono spuntate delle pagine inattive riguardanti le liste dei Trofei PS5 di Hotline Miami e del capitolo successivo Hotline Miami 2 Wrong Number. A fare la scoperta è stato Gematsu che ha condiviso la notizia sul suo profilo Twitter.

Trophies for a PS5 version of Hotline Miami 2 registered just minutes after the above tweet: https://t.co/O72JoBEuZQ pic.twitter.com/pV0EhDCcmF — Gematsu (@gematsu) October 6, 2023

Hotline Miami: PS5 e Xbox?

Per adesso, siamo di fronte soltanto a delle semplici speculazioni. Nulla è stato ancora confermato per via ufficiale. Presumibilmente, anche le console Xbox Series X|S riceveranno le versioni rimasterizzate del videogioco pubblicato da Devolver Digital. Hotline Miami 1 e 2 dovrebbero raggiungere le console next-gen di casa Microsoft come Hotline Miami Collection, già precedentemente pubblicata su Nintendo Switch nel 2019 e su Xbox One l’anno successivo. La community di Hotline Miami ha sempre continuato ad amare e sostenere la saga, sebbene ormai sia passato oltre un decennio dalla sua pubblicazione iniziale. Sicuramente l’arrivo di una versione PS5 entusiasmerebbe moltissimi giocatori che non possono fare altro che aspettare l’annuncio ufficiale.

Avete giocato a questo acclamato sparatutto? O a questo punto aspetterete la versione PS5?