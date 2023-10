Recensione Flashstor FS6706T: efficienza e design

In questa recensione parliamo dell’Asustor Flashstor FS6706T, prodotto top di gamma per design, prestazioni e funzioni interessanti

Nel mondo in continua evoluzione della tecnologia di archiviazione, trovare una soluzione che unisca efficienza e design di alta qualità può rappresentare una sfida. Tuttavia, oggi siamo qui per presentarvi la recensione del Flashstor FS6706T, un prodotto che promette di soddisfare entrambe queste esigenze in modo eccezionale. Questo NAS si distingue non solo per le sue potenti prestazioni di archiviazione, ma anche per un’estetica curata nei minimi dettagli, che la rende una soluzione ideale per chi cerca un dispositivo che unisca forma e funzione. In questo articolo, esploreremo da vicino il Flashstor FS6706T, esaminandone le caratteristiche chiave, le prestazioni e il design, al fine di fornirvi una recensione completa di questo prodotto all’avanguardia nel mondo dello storage.

Confezione e Unboxing | Recensione Flashstor FS6706T

La confezione del Flashstor FS6706T si presenta come un intrigante mix tra design audace e praticità. Il dispositivo giunge all’utente in una scatola dalle forme e angolature strane, realizzata interamente in plastica nera che, purtroppo, sembra attrarre la polvere con facilità. Questo packaging fuori dagli schemi riflette la filosofia di Asustor, che ha permesso ai suoi ingegneri di dare libero sfogo alla loro creatività per questa serie FS67.

Design

Il design del Flashstor FS6706T è un’interpretazione audace della modernità. L’intero dispositivo emana un’atmosfera futuristica, con una scelta di materiali che lo fa risaltare. La scocca, realizzata in plastica nera offre un aspetto distintivo. Non è un NAS progettato per essere montato su un rack, ma potrebbe benissimo trovare il suo posto accanto a una console di gioco come Xbox o PS5, grazie al suo design futuristico ed eccentrico.

Una caratteristica unica che potrebbe sorprendere inizialmente è il pulsante di accensione, nascosto sotto uno spigolo laterale. La parte anteriore del NAS è principalmente estetica, a eccezione di una singola porta USB 3.2 Gen 2. Tutte le altre porte, tra cui le porte USB aggiuntive, LAN, S/PDIF ottico e HDMI, si trovano sul retro del dispositivo. Per accedere ai vani di archiviazione, è necessario rimuovere un pannello inferiore sulla parte destra, che si sgancia tramite quattro viti. Al suo interno, si rivelano quattro slot M.2 NVMe progettati appositamente per i moduli di formato 2280.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci all’interno dell’esperienza d’uso, è giusto citare quelle che ci sembrano essere le caratteristiche tecniche di più importante fattura.

Processore Quad-Core Intel Celeron N5105 a 10 nm

Quad-Core Intel Celeron N5105 a 10 nm 6 slot M.2 che supportano velocità PCIe 3.0

che supportano velocità PCIe 3.0 RAM 4GB DDR4-2933

4GB DDR4-2933 2 Porte Ethernet da 2,5 Gigabit ad alta velocità

ad alta velocità Adatto per l’editing video e l’intrattenimento domestico

e l’intrattenimento domestico Utilizza la memoria DDR4-2933

Transcodifica 4K

Uscita S/PDIF

Supporta la funzione Wake on LAN/WAN (solo il modello Flashstor 12 Pro supporta il Wake on LAN)

(solo il modello Flashstor 12 Pro supporta il Wake on LAN) Velocità in lettura fino a 590 MB/s in RAID 5

fino a 590 MB/s in RAID 5 Velocità in scrittura fino a 590 MB/s in RAID 5

Esperienza d’uso | Recensione Flashstor FS6706T

L’esperienza d’uso con il Flashstor FS6706T è stata piuttosto positiva. L’accesso ai vani delle unità non è comodissima, ma fortunatamente risulta semplice. Il pannello ospita anche l’unica ventola da 80mm utilizzata per mantenere freschi l’Intel Celeron e i drive M.2. Il pannello si sgancia facilmente e la ventola è alimentata tramite una porta USB, evitando la necessità di rimuovere e riattaccare cavi a un connettore PCB. Come nelle moderne schede madri, Asustor non richiede l’uso di viti per fissare i drive M.2, ma utilizza clip di plastica. Questo NAS supporta solo drive M.2 2280.

Tutto all’interno di questo NAS è gestito dall’affidabile processore Intel Celeron N5105, una CPU quad-core che abbiamo visto in numerose altre unità NAS. Si tratta di una CPU molto capace, in grado di gestire agevolmente la transcodifica multimediale 4K e l’esecuzione di varie app disponibili nel software proprietario di Asustor. Per quanto concerne la parte più tecnica, Asustor installa 4GB di RAM DDR4, espandibili fino a un massimo di 16GB che rendono comunque il dispositivo prestante. Durante le nostre prove è capitato veramente di rado di vederlo in difficoltà.

Una volta installato almeno un SSD M.2 all’interno del Flashstor 6 (FS6706T) di Asustor, è possibile accenderlo e installare Asustor Data Master (ADM). Il processo di installazione di ADM è rapidissimo e può essere completato in pochi minuti. Il sistema operativo di Asustor è una delle soluzioni preconfigurate più raffinate disponibili per NAS, paragonabile al Synology DiskStation Manager. La procedura di installazione vi guiderà attraverso il processo di download del sistema operativo, la configurazione dei drive, la configurazione del NAS con un account utente, la creazione di un RAID e altro ancora. Una volta completata, il FS6706T è pronto all’uso.

Performance

Per quanto concerne le performance, siamo riusciti a ottenere una velocità di 590MB/s con le due porte LAN; un valore considerevolmente inferiore non solo a quanto può fare un singolo SSD M.2 NVMe, ma anche alle due porte USB 3.2 Gen 2×1 (10Gbps ciascuna). Questo pone questo NAS in una posizione interessante, poiché è sufficientemente potente per la maggior parte delle reti domestiche, ma il processore e la LAN risultano sottodimensionati rispetto all’hardware e ancor di più nella versione a 12 bay (sebbene la 10GbE con il FS6712X rappresenti un miglioramento). Dove brilla è nella capacità di utilizzare drive NVMe più datati e nell’eliminazione dei rumorosi dischi rigidi.

Flashstor 12 Pro: le principali differenze

Oltre alla versione in prova del Flashstor 6, vale la pena notare l’esistenza del modello superiore, il Flashstor 12 Pro. Questa soluzione avanzata può ospitare fino a 12 unità M.2 NVMe e offre una connettività fino a 10 Gbps, ideale per chi cerca una maggiore capacità di archiviazione e una larghezza di banda superiore.

Le differenze di prezzo tra i due modelli sono significative, con il Flashstor 6 che parte da 559,00 euro e il 12 Pro che si posiziona a 949,00 euro. Tuttavia, la scelta tra i due dipende dalle esigenze specifiche dell’utente. Se si dispone già di una rete 10 Gbps e si necessita di una maggiore capacità di archiviazione, il Flashstor 12 Pro rappresenta la scelta ideale. D’altra parte, se si ha una rete meno veloce ma 6 unità M.2 NVMe sono sufficienti per le proprie esigenze, il Flashstor 6 offre prestazioni paragonabili al 12 Pro in tali circostanze. La decisione tra i due modelli dipenderà dunque dalla combinazione di requisiti specifici di spazio di archiviazione, larghezza di banda e budget dell’utente.

Software e funzioni principali

L’Asustor Flashstor 6 (FS6706T) offre un’installazione agevole del sistema operativo Asustor Data Master (ADM) dopo aver installato almeno un SSD M.2. ADM è noto per la sua user experience ben curata. La configurazione guida attraverso il download del sistema operativo, la gestione dei dischi, la creazione di account utenti e la configurazione RAID. La gestione del NAS avviene principalmente tramite l’interfaccia web, intuitiva e simile a un sistema operativo tradizionale. Asustor mette a disposizione un’app store con numerose applicazioni, anche se non così estese come Synology.

Tra le applicazioni popolari troviamo Plex Media Server, Docker, Amazon Prime Video e altre. È possibile anche l’installazione manuale di app APK. La configurazione della rete è semplice, consentendo di trasformare il NAS in un hub di archiviazione centralizzato in pochi minuti. Inoltre, è possibile attivare servizi aggiuntivi come la gestione della sorveglianza, componenti del server web e servizi cloud in base alle esigenze.

Conclusioni e prezzo | Recensione Flashstor FS6706T

L’Asustor Flashstor 6 (FS6706T) rappresenta un passo avanti significativo come primo NAS M.2 NVMe dell’azienda. Con sei slot M.2 NVMe, un design ben realizzato e una silenziosità dovuta all’adozione di dischi M.2, offre un’esperienza d’uso eccellente. Tuttavia c’è spazio per ulteriori miglioramenti, come l’implementazione di una porta 10 GbE nonché della capacità di sfruttare al massimo la velocità degli SSD. Nonostante alcune potenziali migliorie, il Flashstor 6 è un ottimo punto di partenza e lo consigliamo per chi cerca un NAS ad alte prestazioni con SSD M.2 NVMe.

Siamo sicuri inoltre che con il continuo abbassamento dei prezzi degli SSD, sicuramente questi NAS diventeranno ancora più appetibili e convenienti. Cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non sol0.