Alan Wake 2: una modalità Performance a 60 FPS

A poche settimane dall’uscita di Alan Wake 2, Remedy Entertainment ha confermato la modalità Performance a 60 FPS. Vediamo insieme i dettagli

Remedy Entertainment ha comunicato recentemente che Alan Wake 2 presenterà al lancio una Modalità Performance con 60 fps su tutte le consoles next-gen, tranne per Xbox Series S. Ormai è tutto pronto e il nuovo capitolo che vede, di nuovo, protagonista lo scrittore di romanzi thriller sta per ritornare. Durante un’intervista con IGN, Thomas Puha (direttore delle comunicazioni della software house) ha rilasciato ulteriori dettagli su cosa aspettarsi dal nuovo titolo che entra a far parte del Remedy Connected Universe insieme a Max Payne e Control. È interessante vedere che proprio grazie all’ottimizzazione per le console di casa Microsoft, il team di sviluppo ha potuto constatare la possibilità di implementare una “buona” Modalità Performance che, sempre secondo Puha, girerà “per lo più” a 60 FPS.

Alan Wake 2: la modalità a 60 fps

Sebbene la modalità performance in Alan Wake 2 sia un’ottima opzione, Puha ha tenuto a precisare che Remedy Entertainment si sia soprattutto concentrata a far girare di default il titolo a 30 frames per seconds, cercando così di mantenere la massima qualità delle immagini. Vediamo insieme le dichiarazioni a IGN:

Abbiamo iniziato a Maggio a lavorare soprattutto sulla Series S. Abbiamo limitato l’uso della memoria, ed è stato difficilissimo, ma tutto quel lavoro ci ha aiutato a raggiungere una buona Modalità Performance che per lo più gira a 60 fps, specialmente nel Luogo Oscuro, perché è molto più semplice. Alla fine, ci siamo riusciti, ma il nostro lavoro principale era quello di mantenere dei solidi 30. Sono un grande fan della Modalità Performance, ma ho giocato Alan Wake 2 a 30 fps, perché è molto più fluido e la grafica è incredibile”

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S.