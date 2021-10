GTA: The Trilogy, leak dei requisiti PC, grafica e somiglianze con GTA V

Anche dopo l’annuncio ufficiale che ha seguito i vari leak, altre novità emergono su GTA: The Trilogy, tra cui i controlli, i requisiti PC e la grafica

Poiché i rumor su una remaster di GTA 3, Vice City e San Andreas si erano fatti sempre più insistenti, Rockstar ha infine confermato ufficialmente l’esistenza di questa trilogia rieditata, annunciandola la settimana scorsa. Con essa, sono stati leakati anche i nuovi trofei ottenibili all’interno del gioco, apparentemente pieni di auto-citazioni e meme inerenti alla serie. Finora, non sono stati mostrati ulteriori dettagli riguardo le modifiche che GTA: The Trilogy andrà ad apportare ai giochi originali; ad ogni modo, altri nuovi leak sembrano rivelare numerose novità, tra cui la grafica, somiglianze in alcuni aspetti a GTA V, ed i requisiti PC che richiederà.

La nuova grafica ed i requisiti PC di GTA: The Trilogy

Secondo dei leak e scoperte effettuate da alcuni membri di vari forum su GTA, tra le novità di GTA: The Trilogy ci saranno miglioramenti nella grafica dell’illuminazione e dell’ambiente, con texture ad alta risoluzione ed un’aumentata distanza di visualizzazione. Su Reddit un utente descrive come la grafica sarà in larga parte uguale a prima, con un lieve miglioramento dei volti e delle animazioni. Nonostante ciò, sarà comunque più piacevole giocare ai tre titoli, poiché i controlli ormai estremamente datati sono stati sostituiti in modo da ricordare più giochi come GTA IV o GTA V. Sarebbero state implementate delle modalità di free-aim e auto-aim, includendo anche le opzioni per giocare con gli stessi, classici comandi lock-on di prima.

In aggiunta, oltre ai dettagli sulla grafica sarebbero stati leakati anche i requisiti PC di GTA: The Trilogy:

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2700K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB Memoria: 45 GB

Requisiti Raccomandati:

Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7-6600K / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB

16 GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB Memoria: 45 GB

Infine, il prezzo potrebbe differire da quello suggerito in precedenza, e stare sui 30-40 dollari. Il 22 di ottobre, data del ventesimo anniversario di GTA 3, ci si potranno aspettare altre novità sui tre classici di Rockstar, che dovrebbe uscire in versione fisica per console il 7 dicembre. Continuate a seguirci su tuttoteK per non perdervi i futuri aggiornamenti, e nel caso vogliate trovare dei titoli a basso prezzo, suggeriamo di visitare il sito di Instant Gaming.