Bluestacks X: il nuovo servizio di cloud gaming per mobile

Tramite comunicato stampa è stato annunciato BlueStacks X (per ora in versione Beta), il nuovo servizio di cloud gaming per giochi mobile completamente gratuito

Il mondo del gaming per mobile si sta via via espandendo verso vette inimmaginabili, spronato soprattutto dalla mole di titoli free-to-play validi e assuefacenti presenti nel mercato. Molti di voi ricorderanno, qualche anno fa, di quando iniziò a diffondersi fra gli amanti dei giochi mobile BlueStacks, un emulatore che permetteva di giocare a titoli Android su PC. Ed è stata proprio l’azienda, tramite comunicato stampa, ad aver svelato BlueStacks X. Il servizio è disponibile ora in 14 paesi ed è per ora in versione beta, e permette di giocare ad oltre 200 giochi in streaming via cloud. Potete provarlo su Windows 10 e 11, Mac, iOS, Android, Chromebook e Raspberry Pi.

BlueStacks X è l’unico servizio di gioco in streaming sul mercato che offre un servizio gratuito per i giochi mobile su questo tipo di piattaforme e dispositivi. Alimentato dalla tecnologia cloud ibrida, realizzata in collaborazione con now.gg, BlueStacks X consente al cloud di scaricare parti del rendering e di elaborazione e grafica sugli endpoint, riducendo drasticamente i costi del cloud e consentendo agli utenti di usufruire di un servizio gratuito. Questa tecnologia funziona in modo trasparente e non richiede alcuna integrazione da parte degli sviluppatori di videogiochi.

BlueStacks presenta il suo servizio di cloud gaming ibrido: ecco BlueStacks X

Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc, ha commentato:

BlueStacks App Player ha recentemente superato 1 miliardo di download. BlueStacks X è un passo successivo naturale per noi. Il cloud ibrido è una grande svolta tecnologica che rende economicamente fattibile il lancio del servizio. Siamo un partner di fiducia per i migliori sviluppatori di giochi per dispositivi mobili. C’è molto entusiasmo tra loro per BlueStacks X e alcune delle altre innovazioni che abbiamo come la profonda integrazione di Discord.

A commentare il nuovo ingresso di BlueStacks X nel mondo del gaming ibrido è intervenuto anche Aevatrex (Jonathan Fermin), influencer leader nel mobile gaming, che ha affermato:

Ultimamente tutti i giocatori praticamente vivono su Discord. Il lancio di BlueStacks X come bot Discord è innovativo e intelligente. Possiamo letteralmente semplicemente fare clic su un collegamento e iniziare un gioco. Posso personalizzare il servizio per il mio server, davvero fantastico.

Potete accedere a BlueStacks X e provare il cloud gaming ibrido tramite il browser mobile su iOS, Android, Windows 11, MacOs, Chromebook e persino alcune smart TV. Il client nativo BlueStacks X è disponibile su Windows 11, Windows 10 e versioni precedenti di Windows, Inoltre, se siete utenti di BlueStacks App Player, potete provarlo anche da lì. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!