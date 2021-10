Sabina Guzzanti: ospite al Trieste Science + Fiction Festival 2021

S abina Guzzanti ospite al Trieste Science + Fiction Festival per presentare il suo romanzo d’esordio tra ironia e distorsione

Sabina Guzzanti, è nata a Roma, luogo dove vive ancora attualmente. E’ attrice, sceneggiatrice e regista, ha lavorato da quasi sempre nel campo della televisione, partecipando ha molti programmi satirici, tra cui: “Avanzi“, “Tunnel“, “Pippo Kennedy Show“, e “La posta del cuore“.

Ha scritto, diretto ed interpretato diversi spettacoli teatrali. Nel 2002 ha diretto il suo primo lungometraggio, chiamato, “Bimba- E’ clonata una stella“. Nel 2005 arricchisce il suo successo come autrice cinematografica con “Viva Zapatero!” A seguire nel 2007: “Le ragioni dell’aragosta“, nel 2010 “Draquila“, nel 2014 “La trattativa e Spin Time“. Ed infine nel 2021, “Che fatica la democrazia “.

Dopo i suoi molteplici successi nel mondo del cinema, del teatro e della televisione, Sabina Guzzanti esordisce come narratrice con un romanzo, da 1984 a Farenheit 451, che da un lato si affaccia alla grande letteratura distorta classica, e dall’altro lato affronta temi di straordinaria modernità, ossia: il mutamento climatico, e la dipendenza dalla tecnologia, cercando di far riflettere su questi principi fondamentali.

Sabina Guzzanti e il Trieste Science + Fiction Festival

Sabina Guzzanti, sarà presente al Trieste Science + Fiction Festival, per presentare il suo romanzo d’esordio: ” 2119. La disfatta dei sapiens“. Che si terrà domenica 31 Ottobre 2021, alle ore 17:30, presso il Cinema Ariston.

La storia del suo romanzo è narrata già nel futuro: è il 2119, il pianeta Terra è al quanto mal ridotto, dopo essere stato soggetto di epidemie, catastrofi ambientali e sconvolgimenti di ogni tipo. I superstiti che sono sopravvissuti a tutto ciò, ora sono costretti a sottomettersi ad un regime ingiusto ma stabile.

La società è divisa di un milione di persone arcimiliardarie e da miliardi di persone comuni senza avere diritto di voto. Alcuni dei miliardari si fanno da padroni sulla parte del Web con il Consorzio delle multinazionali. Gli unici ad opporsi sono i giornalisti di Holly, unico ente di informazione scritto dagli umani anziché da robot.

Proprio quando il Consorzio da per mettere in rete un nuovo algoritmo, in grado di sovrastare ed eliminare per sempre il libero arbitrio, arriva Tess, una redattrice, esiliata, sempre umiliata di una rubrica per gattini. Unica fonte di una possibile salvezza contro il Consorzio. Essa si coalizzerà con il sistema informatico Holly, ed i suoi giornalisti, e non solo, a loro di affiancheranno famiglie migranti, europee e newyorkesi, ingegneri di marketing e big data, azionisti, hackers, haters ed anche bambini.

Tutto ciò si fonderà in una grande guerra, che porterà distruzione tra la specie che si è denominata “Sapiens“.

Sabina Guzzanti e le novità extra sul festival

Sabina Guzzanti, sarà presente anche in veste di giurata del Premio Asteroide, riconoscimento internazionale per il miglior film di fantascienza horror, e fantasy riservato alle opere prime, seconde e terze di registi emergenti, raggruppate nella sezione Neon del festival.

Inoltre il Science + Fiction Festival avrà inizio mercoledì 27 Ottobre e finirà mercoledì 3 Novembre. E solo per quest’anno il festival sarà in modalità “ibrida“, vale a dire, sia dal vivo che online, in tre diverse sale: il Politeama Rossetti, il Cinema Ariston (dove vedremo Sabina Guzzanti) e la Sala Web di SciFiClub, la piattaforma streaming che verrà mandata in onda da MYmovies, sito per eccellenza in Italia per le informazioni cinematografiche.

