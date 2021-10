GTA: un dettaglio sembrerebbe confermare l’esistenza di una trilogia remastered di Grand Theft Auto

Nelle ultime ore sono trapelati in rete dettagli e loghi che confermerebbero l’esistenza della trilogia remastered di GTA Grand Theft Auto

Take-Two Interactive, la compagnia proprietaria di Rockstar Games aveva dichiarato qualche tempo fa che i tre anni a venire sarebbero stati particolarmente densi di giochi rilasciati dal publisher stesso e le proprie software house sussidiarie e sembrerebbe essere proprio così. Nelle ultime ore sono emerse ancora più prove che indicano l’uscita della trilogia remastered di GTA (alias Grand Theft Auto) di cui si parla da tempo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

GTA: in rete sono anche trapelati i loghi della remastered di Grand Theft Auto “Definitive Edition”

L’utente @videotech_ su Twitter ha esaminato il back-end dell’ultimo aggiornamento del Rockstar Games Launcher e, a quanto pare, avrebbe trovato all’interno dei file del programma gli slot per Grand Theft Auto III, San Andreas e Vice City, gli stessi giochi che in base a insistenti rumor dovrebbero far parte della trilogia remastered di GTA.

It seems the new Rockstar Launcher update from today has began preparing for the new remasters for the GTA Trilogy. pic.twitter.com/qgqu9aegdL — Ben (@videotech_) October 5, 2021

Questo arriva meno di una settimana dopo che il Comitato di valutazione e amministrazione della Corea ha rilasciato una valutazione per Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Un rapporto Kotaku dell’agosto di quest’anno inizialmente riferiva che i tre classici giochi GTA sarebbero sbarcati su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Stadia e dispositivi mobili. I giochi apparentemente presenteranno un mix di “grafica nuova e vecchia“. Rockstar deve ancora affrontare ufficialmente le voci sulla trilogia. Inoltre, sembrerebbe che altri utenti siano riusciti a scovare in rete anche i loghi dei tre giochi suddetti accompagnati dalla dicitura “Definitive Edition”.

Rockstar Games ha rilasciato il proprio launcher per PC nel 2019, incluso un hub e un negozio solo per i propri titoli. Il launcher include giochi come GTA, L.A. Noire e Bully. La presunta trilogia di GTA non è l’unico remaster in lavorazione per la serie. Grand Theft Auto V sta arrivando sulle console di nuova generazione, ma è stato recentemente posticipato al 2022. la riedizione in questione è stata crititicata da parte della community videoludica che si è detta ormai “stufa” di GTA V.

