Celly Cyber Collection: presentata la collezione con prodotti da gaming per tutti

Celly, marchio italiano di accessori per smartphone e non solo presenta la Cyber Collection per migliorare le sessioni di gioco degli utenti

Celly dedica finalmente al gaming una linea di accessori innovativi. Questi saranno dirottati alla Cyber Collection con la quale s’intende migliorare le sessioni di gioco di tutti i gamer, permettendo loro di personalizzare la propria postazione per dar vita ad esperienze ancora più immersive. Di seguito una lista di prodotti di cui fa parte la nuova Cyber Collection.

CyberBeat: cuffie stereo con luce LED

Grazie ad auricolari provvisti di padiglioni imbottiti, gli archetti regolabili e microfono flessibile, le cuffie CyberBeat assicurano un comfort invidiabile. Il controllo remoto tra l’altro consente di regolare il volume e il comodo tasto “mute” permette agevolmente di disabilitare il microfono senza distogliere l’attenzione dall’azione.

Le cuffie sono disponibili al pubblico al prezzo consigliato di 39,99€.

CyberWired: auricolari con microfono estraibile

Altra novità della Cyber Collection di Celly è rappresentata dagli auricolari in-ear CyberWired. Microfono flessibile ed estraibile e controllo remoto posizionato sul cavo che permette di gestire comodamente musica e volume. Anch’esso presenta il tasto “mute” dal quale escludere agevolmente il microfono.

Gli auricolari sono disponibili al prezzo consigliato di 24,99€.

CyberStation: porta-cuffie ideale

Si tratta di simpatico supporto per cuffie con luci RGB integrate, perfetta per mantenere in ordine e personalizzare la propria postazione. Vi sono degli appositi tasti per scegliere il colore preferito e il gioco di luci desiderato. Tra l’altro, può anche essere utilizzata come hub o powerstation, collegando periferiche come mouse e tastiera direttamente a CyberStation per connetterle al PC e manterle in carica.

Il supporto per cuffie è disponibile al prezzo consigliato di 39,99€.

CyberPad: il tappetino per mouse RGB

Si tratta di un tappetino i morbido tessuto caratterizzato da luci RGB. Ideale per PC gamer e adatto a qualsiasi tipologia di mouse. Dotato, tra l’altro, di una splendida base gommata con texture antiscivolo che garantisce un grip invidiabile sulla scrivania.

Quest’accessorio è disponibile al prezzo consigliato di 19,99€.

Voi cosa ne pensate di questi nuovi prodotti di Celly Cyber Collection? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.