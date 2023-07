EA Sports FC 24: leak del calciatore in copertina

Tiro in rete da billbil-kun: nuovo leak dall’attendibile insider in merito al calciatore sulla copertina dell’atteso EA Sports FC 24

In fatto di leak, il prolifico billbil-kun si è già dimostrato attendibile in passato e, probabilmente, farà lo stesso anche con il calciatore in copertina che accompagnerà EA Sports FC 24 sugli scaffali. Il primo titolo calcistico di Electronic Arts dopo il divorzio dalla licenza FIFA è ancora avvolto nel mistero, ma l’alone si sta per dissipare. Nel caso di FIFA 21, FIFA 22 e FIFA 23 il goleador del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ci ha abituato ad associare il suo nome alla simulazione del caro vecchio fùtbol, ma non stavolta. O almeno, non nel caso dell’edizione Standard. Stavolta si passa a una squadra differente, come viene raccontato in questo “ultimo rapporto” da billbil-kun.

EXCLUSIVE

 UPCOMING RELEASE  After the release date, we actually know who will be on EA Sports FC 24 Cover, prices of all editions + announcement and pre-order start date  Check this out on my last report#FC24 #EASportsFC24 #FIFA https://t.co/xptj0T7hwW — billbil-kun (@billbil_kun) July 6, 2023

Chi c’è in copertina: tutto sul leak di EA Sports FC 24 e sul calciatore protagonista

Al day one, il volto di EA Sports FC 24 vestirà sugli scaffali i colori del Manchester City, con i lineamenti di Erling Haaland, nel caso dell’edizione Standard. L’immagine non è stata condivisa dal leaker per motivi di copyright, ma sappiamo di potercela immaginare con il calciatore “in una partita di Champions League, in procinto di tirare con un braccio teso”. Lo vedremo anche sulla copertina dell’Ultimate Edition, in compagnia di altri trenta cannonieri (e cannoniere) del presente e del passato. Stando all’insider, tra essi figurano nomi del calibro di Vinicius Jr., Son Heung-Min, Sam Kerr, Zinedine Zidane, Johann Cruff e persino l’indimenticabile Pelé. Come nella serie FIFA, è previsto l’early access (acquistando la versione più costosa), in questo caso con una settimana di anticipo. Il day one, stando ai leak, è fissato per il 29 settembre. Dovremmo sapere di più sul gioco questo mese.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi billbil-kun ha fatto gol di nuovo?