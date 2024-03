F1, Mercedes pensa in ottica futuro: primi test per Kimi Antonelli

Mercedes non perde tempo e pensa già in ottica futuro, infatti questo weekend Kimi Antonelli, pilota in orbita Mercedes, testerà la W13 del 2022 ad Imola

Dopo uno dei peggior inizi di stagione di sempre in F1, la Mercedes corre ai ripari dando la chance a Kimi Antonelli di provare la W13 in ottica futuro. Il pilota bolognese, di cui se ne parla un gran bene, ha debuttato quest’anno nel campionato di Formula 2 con il Team Prema. Entrato nel programma Mercedes Junior Team nel 2019, ha presenziato all’annuncio della W13 insieme ai due piloti del team di Brackley. Nell’attesa di capire chi prenderà il posto di Lewis Hamilton nel 2025, Mercedes ha organizzato due giorni di test sul circuito dedicato ad Enzo e Dino Ferrari per consentire al pilota italiano di familiarizzare con una monoposto di F1.

Per ragioni regolamentari Kimi Antonelli avrà a disposzione la W13 di casa Mercedes, la prima dell’era a effetto suolo del campionato 2022 di F1. Andrea Kimi Antonelli è osservato speciale in quanto è al suo esordio in Formula 2 senza essere passato dalla Formula 3.

F1, Mercedes mette in pista Kimi Antonelli| Prove di F1?

Il pilota italiano sta dando prova di essere un vero e proprio talento cristallino. Alla sua prima stagione in Formula 2 si trova nono in classifica con 24 punti e un quarto posto come miglior piazzamento ottenuto proprio a Melbourne durante la Feature Race.

Il test a cui dovrebbe prendere parte Kimi Antonelli questo weekend da l’idea che possa non essere una semplice prova. In Mercedes ci sono ancora molti dubbi riguardo chi potrebbe affiancare George Russell nel 2025 e Antonelli è un pupillo di Toto Wolff. Staremo a vedere se in Mercedes punteranno sul giovane italiano per la prossima stagione, ma intanto Antonelli si giocherà le sue chance di prendersi quel sedile.

E voi che ne pensate di Andrea Kimi Antonelli? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete connessi su tuttotek.it per restare al passo con le notizie dal mondo dei motori e non solo.