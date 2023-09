Gearbox: Embracer Group vorrebbe già vendere la software house?

Gearbox, lo studio di Borderlands e Brothers in Arms proprietà di Embracer Group sarebbe nuovamente in vendita secondo alcuni rumor recenti

Gearbox Entertainment potrebbe essere di nuovo in vendita: è emerso il rumor che il proprietario Embracer Group è alla ricerca di potenziali acquirenti per la società che si occupa dei franchise di Borderlands e Brothers in Arms. Parlando con Reuters, tre fonti “familiari con la questione” hanno riferito che Embracer di recente ha valutato l’interesse di potenziali acquirenti. La cifra a cui Embracer cercherebbe di vendere Gearbox rimane un mistero, ma per contestualizzare, la software house è stata originariamente acquistata per 1,3 miliardi di dollari nel febbraio 2021. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Gearbox: Embracer Group avrebbe già valutato alcune offerte

Se Embracer Group deciderà di vendere Gearbox, il costo per lo studio sarà probabilmente accessibile solo per altri grandi publisher di giochi. “Il materiale di marketing di Gearbox è già disponibile per potenziali acquirenti, che consistono principalmente in gruppi di publisher di videogiochi internazionali”, hanno affermato due delle fonti”, secondo il rapporto Reuters, che aggiunge che due delle fonti hanno menzionato che l’accordo è ancora in uno stato molto nebuloso in questo momento. I prezzi delle azioni di Embracer sono saliti in seguito alla notizia, con un’impennata del 5%, per poi assestarsi intorno a un aumento del 2,1% nel corso della giornata di trading. Embracer Group ha recentemente attraversato un periodo fitto di licenziamenti, chiusure di divisioni e cancellazioni di titoli in ottica di ristrutturazione e incremento dei ricavi. Il processo di ristrutturazione è iniziato poco dopo il fallimento di un accordo non dichiarato da 2 miliardi di dollari per la società a maggio; da allora lo sviluppatore di Saints Row Volition e lo studio Hitman Go Onama sono stati chiusi.

