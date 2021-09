Conferenze online: 5 strumenti essenziali e indispensabili

Conferenze online, scopriamo cinque strumenti essenziali e indispensabili per poter eseguire delle videoconferenze

Le conferenze online stanno diventando la normalità. Per questo motivo, è fondamentale conoscere quali sono gli strumenti giusti per poter eseguire delle videoconferenze sul web senza commettere errori da principianti. Anche se già da alcuni anni le persone hanno a disposizione la tecnologia per videochiamarsi su Internet, molti non utilizzano i servizi al meglio.

Ad esempio, uno degli errori più comuni è quello di sopravvalutare la propria connessione dati, utilizzandola per parlare online senza eseguire dei test per verificare la stabilità. Questo comporta riunioni con audio incomprensibile e video sfuocato e distorto, qualcosa che bisogna assolutamente evitare.

5 strumenti essenziali per video conferenze online

Abbiamo deciso di stilare una lista di 5 elementi essenziali per fare video conferenze online. Ecco quali sono:

1) Webcam per PC di qualità

Anche se è possibile utilizzare la videocamera del computer integrata, solitamente la qualità di una Webcam PC esterna è superiore rispetto a quella interna, motivo per cui deve essere preferita. La motivazione, nella maggior parte dei casi, risiede nelle dimensioni della videocamera stessa. Una videocamera più grande cattura più luce all’interno, trasmettendo un’immagine più nitida. Inoltre, una webcam esterna può essere regolata più facilmente rispetto a quella integrata nello schermo di un portatile, consentendo di ottenere delle angolazioni indicate per ogni esigenza.

2) Cuffie con riduzione del rumore

A prescindere da dove si decida di eseguire una conferenza online, capita spesso che intorno siano presenti dei rumori che potrebbero compromettere la qualità audio. Le cuffie con riduzione del rumore consentono di sentire chiaramente quello che dicono gli altri partecipanti alla riunione senza farsi disturbare dai rumori presenti all’esterno.

3) Faretto led luminoso

Uno dei problemi durante le conferenze su Internet è la luce. Dato che molto spesso le riunioni vengono eseguite da casa, l’illuminazione presente potrebbe non essere adeguata per la riunione creando dei punti di ombra o di luce che nascondo il viso. Posizionare un faretto led luminoso pensato per videocamere davanti al viso consente di ottenere un’immagine più nitida, migliorando notevolmente la qualità della videoconferenza.

4) Sfondo verde fisico

Anche se molti software consentono di generare un’immagine virtuale da posizionare come sfondo nel caso in cui non si voglia mostrare parte della propria casa, è preferibile acquistare uno sfondo verde che permette di impostare un background decisamente più nitido. Il problema degli sfondi virtuali senza backdrop verde è che causano la generazione di oggetti detti “fantasma” che potrebbero infastidire gli spettatori. Questo può essere ridotto con un green screen fisico da posizionare esattamente dietro il proprio corpo, coprendo lo sfondo reale nell’inquadratura.

5) Microfono esterno

Molti dispositivi presentano un microfono integrato che può essere usato per parlare, tuttavia, la qualità ottenuta spesso è decisamente scadente. Per questo motivo, è preferibile acquistare un microfono esterno che permette di ottenere una voce molto più nitida e cristallina, agevolando l’ascolto da parte degli altri partecipanti alla riunione. Nel caso in cui si utilizzino delle cuffie esterne, si può optare anche per un modello dotato di microfono che anche se non offre un livello uguale ad un modello esterno professionale è sempre meglio rispetto a quello integrato su smartphone, tablet o computer stesso.

Buona comunicazione!

Questi erano 5 elementi indispensabili per delle conferenze online da veri professionisti, tuttavia, la lista potrebbe essere ancora più lunga.