Fortnite Pow3r Cup: ecco i risultati del torneo!

Scopriamo insieme i risultati della Fortnite Pow3r Cup, la competizione andata in onda ieri sera in collaborazione fra Epic Games e il content creator più conosciuto del settore: quali sono le squadre vincenti?

La modalità senza costruzioni di Fortnite è ovviamente diventata un fenomeno di massa, apprezzata sia dal pubblico, sia dai content creator che di videogiochi ci vivono. Dopo il seguitissimo Twitch Rivals dedicato alla nuova mod del popolarissimo titolo di Epic Games (qui trovate i risultati finali!) nella serata di ieri sera è andata in onda una nuova competizione a tema, stavolta organizzata da Pow3r in collaborazione con la stessa Epic. Un torneo, andato in onda sulle piattaforme ufficiali, particolarmente seguito dal pubblico, che si è trovato ad assistere a sette match disputati fra 30 squadre diverse, tutte capitanate da importanti membri della community di Fortnite.

Il torneo è iniziato ieri sera alle 21 e si è protratto fino a notte inoltrata, quando, al termine del settimo match, abbiamo potuto dare uno sguardo alla classifica finale. Al primo posto il team di Anas, con 89 eliminazioni, 4 Vittorie Reali e 203 punti totali, ben 50 in più rispetto al secondo in classifica, MrMotorFishy, che ne ha conseguiti “solo” 153. Vi ricordiamo che il team primo in classifica si è portato a casa la non trascurabile cifra di 25000 dollari (da dividere, ovviamente, fra i membri del team).

That’s the final leaderboard from POW3R CUP: ZERO BUILDING

Thanks everybody who played it and put a show for all the spectators. Next time I wanna play not cast it!!! pic.twitter.com/rPjVi40Foq — Fnatic POW3R パワー (@POW3R_GC) April 18, 2022

La classifica completa e i risultati della Fortnite Pow3r Cup

Qui sotto trovate la classifica completa, insieme alle eliminazioni, le Vittorie Reali e i punti totali conseguiti da ciascun team:

Anas | 89 elims, 4 VR, 203 punti MrMotorFishy | 54 elims, 1 VR, 153 punti Shmeky | 47 elims, 0 VR, 134 punti Rekins | 34 elims, 0 VR, 124 punti Ayarbaffo | 41 elims, 1 VR, 122 punti Belusi | 33 elims, 1 VR, 114 punti Roiti | 40 elims, 0 VR, 107 punti Darker | 40 elims, 0 VR, 103 punti Kekkobomba | 21 elims, 0 VR, 99 punti Pala | 37 elims, 0 VR, 97 punti Bibo | 25 elims, 0 VR, 94 punti Piz | 29 elims, 0 VR, 86 punti Xiuder | 8 elims, 0 VR, 80 punti Tfue | 35 elims, 0 VR, 80 punti Nezak | 21 elims, 0 VR, 78 punti Kroatomist | 22 elims, 0 VR, 73 punti JeckVII | 11 elims, 0 VR, 65 punti Cicciogamer89 | 7 elims, 0 VR, 58 punti Lomba | 10 elmis, 0 VR, 58 punti Blaze | 7 elims, 0 VR, 43 punti Attrix | 5 elims, 0 VR, 38 punti Stepny | 6 elims, 0 VR, 30 punti Stef2317 | 0 elims, 0 VR, 30 punti Martex | 2 elims, 0 VR, 29 punti Efesto | 11 elims, 0 VR, 29 punti Kesi | 1 elims, 0 VR, 28 punti Franco | 2 elims, 0 VR, 26 punti Marza | 5 elims, 0 VR, 17 punti Gskianto | 1 elims, 0 VR, 16 punti Pezzi | 0 elims, 0 VR, 15 punti

E questi erano i risultati e la classifica finale della Fortnite Pow3r Cup andata in onda ieri sera.