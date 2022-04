Fortnite Pow3r Cup: svelati i capitani delle squadre!

In queste ore, Pow3r ha man mano svelato chi saranno i capitani delle squadre che parteciperanno alla sua Fortnite Pow3r Cup, il torneo creato in collaborazione con Epic: scopriamoli insieme

Le novità in Fortnite sono sempre ben accolte da una community in costante fermento e ricerca di nuove feature, aggiornamenti ed esclusive. L’ultima, in ordine cronologico e di importanza, è sicuramente la modalità senza costruzioni, aggiunta inizialmente da Epic Games come semplice modalità alternativa, ma apprezzata talmente tanto da essere entrata a pieno diritto come… modalità alternativa permanente. Si è da poco concluso il Twitch Rivals dedicato esclusivamente a questa nuova feature e subito ci apprestiamo ad entrare nel vivo di una nuova competizione. Questa volta, il promotore è il famosissimo Pow3r che, in collaborazione sempre con Epic Games, ha dato vita alla Fortnite Pow3r Cup, che avrà inizio domani, domenica 17 aprile. Sì, il giorno di Pasqua.

Tramite un post su Twitter, che vi lasciamo qua sotto, il noto content creator ha infatti annunciato la nuova collaborazione con una delle aziende più importanti dell’industria, se non altro dal punto di vista economico. E in queste ore, è stato lo stesso Pow3r a svelare man mano i nomi dei capitani delle squadre che andranno ad affrontarsi per un montepremi totali di 25000 dollari. Tante sono state le indiscrezioni da parte di numerosi influencer e content creator a tema Fortnite, ma è recentissima la conferma dei nomi ufficiali. Vediamoli insieme.

17th of April POW3R CUP: ZERO BUILDING 25.000$

I capitani delle squadre che parteciperanno alla Fortnite Pow3r Cup: scopriamoli insieme!

Trovate la lista dei capitani qua sotto (Attenzione: la lista potrebbe andare a modificarsi nel passare delle ore, proveremo a tenerla quanto più aggiornata):

Motor

Rekins

Lomba

Shmeky

Cicciogamer

Belusi

Pizfn

Delux

Gskianto

Nezak

Tfue

E questi sono i capitani delle squadre partecipanti alla Fortnite Pow3r Cup! Seguirete l'evento in diretta? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!