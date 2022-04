Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Ultimamente il servizio di Nintendo Switch Online è sempre più orientato al retrogaming tanto da includere i titoli per Mega Drive, ma noi siamo certi che si poteva osare un po’ di più

Attualmente il servizio di Nintendo Switch Online ospita al suo interno alcune console della Grande N, come nel caso di NES, SNES e Nintendo 64, ma anche il celeberrimo Sega Mega Drive che tanti colpi diede e subì durante la famosa “console war” dei primi anni Novanta. Adesso l’ascia di guerra è sepolta da tempo, ma siamo sicuri che questo catalogo basti per curare le ferite a 16 bit? Scopriamolo assieme!

Ma perché non giochi con quello che hai già?

Negli anni Novanta, principalmente negli Stati Uniti visto il cambio di nominativo, c’era il detto “Genesis does what Nintendon’t”, un’affermazione che ora sarebbe al limite dell’illegalità, per sottolineare come il 16 bit di Tokyo fosse superiore a quello della casa di Kyoto. Poi la storia è andata in maniera diversa, ma non divaghiamo.

Ne sono passati di anni e di bit sotto i ponti ed il catalogo del Sega Mega Drive visto su Nintendo Switch Online è la dimostrazione di come quel periodo sia un flebile ricordo dei bellicosi tempi passati. Ma come cantava Umberto Tozzi con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi, “Si può dare di più”!

Quindi, un po’ come un bambino leggermente capriccioso e molto appassionato di videogiochi, andiamo a vedere l’offerta già presente ed a capire come questa potrebbe essere ampliata. Almeno un po’ dai (altrimenti piangiamo!).

Golden Axe

Strider

Musha

Shining Force

Sonic The Hedgehog 2

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Streets of Rage 2

Shinobi III: Return of the Ninja Master

Ecco The Dolphin

Gunstar Heroes

Phantasy Star IV

Castlevania Bloodline

Contra Hard Corps

Ristar Thunder Force II

ToeJam & Earl

Sword of Vermilion

Dynamite Headdy

Altered Beast

Super Fantasy Zone

Light Crusader

Alien Soldier

Questi erano dunque i titoli già presenti in catalogo con i quali ci dovremmo “accontentare”, ma rimanendo fedeli alla logica del bambino che punta i piedi per terra e trattiene il fiato fino a diventare paonazzo, noi vi vogliamo ricordare alcune gravi mancanze che speriamo vengano colmate al più presto.

Sonic the Hedgehog – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Forse è un po’ troppo banale, ma che ci volete fare, la storia dei videogiochi è passata anche da questo titolo che oggi possiamo rivedere in molte altre forme, capitoli, modalità cinematografiche, cartoni animati e così via.

Possiamo dire che, vista la presenza del secondo capitolo nel catalogo, fa davvero strano che non sia presente la primissima apparizione del mitico porcospino blu. Un titolo velocissimo, fresco ed innovativo che è andato a scontrarsi più volte con il buon Super Mario per quanto riguardava la modalità di gioco ed i mondi esplorabili. Sinceramente siamo un po’ basiti (F4 cit. Boris) per questa assenza più che ingiustificata!

Wonder Boy III: Monster Lair – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Citato anche da Caparezza nel brano “Abiura di me”, assieme a molti altri personaggi dei videogiochi più classici, Wonder Boy è uno di quei personaggi che ha fatto la storia anche su console come Master System e PC Engine riuscendo ad arrivare anche su quelle più moderne come PS4, Nintendo Switch ed Xbox One con Wonder Boy: The Dragon’s Trap del 2017.

Questo terzo capitolo per la console a 16 bit era stato effettivamente “ridimensionato” per venire incontro ai limiti delle cartucce, 9 livelli contro i 14 della versione arcade, ma offriva comunque una bella esperienza di gioco in cooperativa assieme ad uno stile che alternava fasi platform ad altre più shoot ‘em up. Grazie alla potenza delle nuove console si potrebbero inserire i cinque livelli mancanti, non trovate anche voi?

Disney’s Aladdin – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Titolo già trattato nel nostro speciale riguardante i migliori videogiochi tratti dai cartoni animati (che potete trovare qui) Disney’s Aladdin è uno di quei titoli che non si è certo risparmiato un viaggio tra le console tanto da finire su PC, SNES, Game Boy, Game Gear e così via.

Colorato e divertente ci ripropone le avventure di uno dei ladri più famosi dei lungometraggi animati Disney, dopo la volpe Robin Hood, in una delle sue migliori versioni a 16 bit. Il titolo pubblicato per questa console fu un autentico successo, tanto da piazzarsi al terzo posto tra i più venduti dopo i primi due Sonic, raccogliendo molte recensioni entusiaste all’epoca. Capirete dunque che posizionarsi poco sotto al celebre porcospino blu non è certo una cosa di tutti i giorni!

OutRun – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Creato da Yu Suzuki (cioè l’uomo dietro ai primi due Shenmue, Virtua Cop, Virtua Fighter e tanto altro ancora) negli anni Ottanta come cabinato e poi riconvertito per console, OutRun è uno di quei titoli che, più di corsa, è una sorta di simulatore di guida che ci fa assaporare ogni attimo passato a bordo.

Al volante di una velocissima Ferrari, e con al fianco una bella ragazza, ci si andrà ad immergere in paesaggi da favola dove i chilometri orari scorrono assieme ad una colonna sonora veramente azzeccata e coinvolgente. Quindi, diciamo noi, perché privarsi di una perla come questa?

Rocket Knight Adventures – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Sviluppato dalla Konami, che di videogiochi ormai classici ne sa qualcosa, Rocket Knight Adventures è un titolo davvero interessante sia da giocare che da analizzare. Nei panni di un roditore in armatura di nome Sparkster, unico paladino contro la minaccia della Pig Star, occorrerà sconfiggere tonnellate di nemici ed esplorare livelli intricati facendosi largo a colpi di jet pack, spada e coda.

Ci saranno anche due seguiti, oltre che delle versioni per Super Nintendo Entertainment System, ma almeno si poteva mettere il primo visto il suo connubio interessante tra atmosfere medievali, fantascientifiche e steampunk. Un po’ anche per cambiare dal solito “scontro” Sonic VS Mario.

Virtua Fighter – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Altra mancanza davvero ai limiti dell’imperdonabile, perciò speriamo che arrivino al più presto degli aggiornamenti in merito, dato che si tratta del primo picchiaduro a sfruttare le nascenti “tre dimensioni” andando così a sconvolgere il consueto scenario di combattimenti in 2D. Naturalmente serviva l’add – on 32X per farlo funzionare altrimenti nulla di fatto.

Con nove personaggi tra cui scegliere, questo fu il capostipite di una serie di altri capitoli inclusi quello del rivale Tekken. Inoltre il suffisso Virtua è andato ad applicarsi anche a sport e sparatutto su binari. Se volete dare un’occhiata a come questo titolo abbia scosso più di un giocatore all’epoca, allora, vi consigliamo di recuperarvi Hi Score Girl su Netflix.

Zero the Kamikaze Squirrel – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Della serie gli animaletti con poteri che menano le mani e sconfiggono i cattivi, con Zero the Kamikaze Squirrel impersoneremo i panni di uno scoiattolo che dovrà sconfiggere il nemico di turno (tale Jacques Le Sheets) che ha rapito la sua ragazza ed il padre di lei.

Sequel ed allo stesso tempo spinoff della serie Aero the Acro-Bat, sviluppato dalla Iguana Entertainment e pubblicato dalla Sunsoft, in questo titolo potremmo utilizzare delle abilità di volo e di salto per farci largo tra i nemici e tra i livelli per arrivare fino al fatidico scontro finale. Veloce, divertente ed impegnativo, sarebbe una buona combo da inserire assieme a Sonic nel catalogo.

Earthworm Jim – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

In questo caso la faccenda si fa più grave per due ragioni. Prima di tutto, Earthworm Jim, era stato pubblicato per la prima volta su questa console e poi convertito per SNES, PC, Game Gear, Master System e così via e poi il suo sequel è presente nel catalogo SNES dell’ultima console di Kyoto. Quindi la domanda è perché?

Per chi non lo conoscesse dovete sapere che si tratta di un titolo che mischia sapientemente azione, fasi platformiche, umorismo e fantascienza. Nei panni di un lombrico antropomorfo, divenuto così dopo essere entrato in una tuta spaziale che gli ha conferito questi “poteri”, dovrà vedersela con il cacciatore di taglie Psy – Crow e salvare anche la principessa What’s-her-Name.

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Già noto nella Terra del Sol Levante con l’articolato titolo di I Love Mickey Mouse: Fushigi no shiro daibōken, l’avevamo detto che era articolato, non è certo il primo titolo dedicato al famoso topo della Disney (e anche noi ne sappiamo qualcosa) che vediamo ancora ai giorni nostri grazie a Kingdom Hearts.

Qui il buon Topolino dovrà salvare la fidanzata Minni rapita dalla strega Mizrabel e recuperare le sette gemme dell’arcobaleno. Storia lineare, ma condita da un gameplay interessante e cartoonesco che ha poi dato vita ad una manciata seguiti, dove ci sarà anche il buon Paperino, e ad un remake nel 2013 però ritirato pochi anni dopo a causa della rottura dell’accordo con la Disney.

Splatterhouse – Nintendo Switch Online: Mega Drive, ci puoi dare di più

Sorpresa delle sorprese, anche questo titolo viene citato all’interno di Hi Score Girl, ma scherzi a parte il motivo va oltre il mero citazionismo proprio per le tematiche affrontate ed il modo di gestirle nonostante i tempi. Pensate infatti che, sempre per questa console, scaturirono altri due inquietanti seguiti.

In questo picchiaduro a scorrimento di stampo horror vestiremo i panni di Rick Taylor che dovrà salvare la fidanzata Jennifer Wills scomparsa durante una ricerca nella villa del dottor West. Risvegliatosi con una mostruosa maschera addosso, il buon Rick dovrà scendere negli abissi della villa e della sua stessa anima andando ad esplorare sanguinari labirinti ed a sconfiggere orribili mostri con tutta una serie di armi che vanno dall’asse di legno al fucile a pompa. Ovviamente ci sarà sangue a vagonate!

In conclusione di un altro “capriccio”

Ora possiamo dire che anche questo “capriccio” per il catalogo del Mega Drive su Nintendo Switch Online, abbiamo già fatto lo stesso con quello del Nintendo 64, è finito con questa breve lista di dieci titoli che ci piacerebbe rivedere prima o poi.

Certo, a questo punto potremmo anche dire che non sarebbe stato male vedere anche un titolo come Alex Kidd in the Enchanted Castle oppure Comix Zone, ma cerchiamo di contenerci un po’, accontentarci se possiamo e sperare in un futuro aggiornamento del catalogo.

Abbiamo dunque visto alcune delle mancanze videoludiche che noi abbiamo ritenuto “più gravi” quindi, provocazione per provocazione, sarebbe meglio che l’offerta si ampliasse un minimo altrimenti sarà tempo di rispolverare la versione in miniatura di questa storica console oppure quella originale dispersa in qualche scatolone in soffitta. Se così non fosse, allora, comprare la riproduzione funzionante di quel curioso controller vale ancor meno la spesa di ben 50 Euro. A questi non dimenticate di sommare il costo annuale del servizio, perciò, fate i vostri conti.

Per il momento non ci resta altro da fare se non metterci comodi ed aspettare, ma per ingannare l’attesa che ne dite di recuperare i capitoli più vecchi delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre? Se la vostra risposta è sì, allora cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!