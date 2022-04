Il primo teaser di Thor: Love and Thunder

Questa Pasquetta ci ha regalato il primo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, in uscita a luglio

Tra uova e colombe, la Pasquetta di quest’anno ha portato anche il primo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, rilasciato da casa Marvel in varie lingue ufficiali. Tra queste, naturalmente, anche l’italiano, come potrete vedere di seguito.

Benché si tratti di un assaggio di quello che potremo vedere nel lungometraggio, già è possibile individuare qualche elemento di interesse, in parte collegato con il prossimo film del Marvel Cinematic Universe in uscita, ossia Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il teaser trailer di Thor: Love and Thunder

Si tratta, in particolare, della parte finale del filmato, in cui si vede il martello di Thor, Mjolnir, ricostruito e brandito da una figura femminile vestita come il dio del tuono. Dopo la sua distruzione ad opera di Hela, il martello sembra aver trovato una nuova proprietaria: che si tratti di una versione femminile di Thor nello sconfinato multiverso, magari collegata anche alla versione femminile di Loki, vista nella serie Disney+?

Tornando comunque al principio del teaser, si può notare un Thor spaesato dopo gli eventi di Endgame, che vorrebbe smettere di combattere per trovare una pace, anche interiore. Lo avevamo visto imbarcarsi con i Guardiani della Galassia verso nuovi orizzonti, ed in effetti sembra che il suo viaggio lo porti a scoprire mondo del tutto diversi, da luoghi glaciali ad atmosfere marine.

Gli eventi evidentemente lo portano a dover nuovamente combattere in prima linea, contro un nemico misterioso. Della donna che evoca Mjolnir, infatti, non vediamo il volto. Possiamo immaginare, però, che non si tratterà di un avversario facile.

In attesa di nuove notizie e anticipazioni nei prossimi trailer, non resta che attendere l’uscita di Doctor Strange in the Multiveste of Madness, che potrebbe dare alcune risposte ai quesiti sollevati dal teaser trailer di Thor: Love and Thunder. Nel frattempo, seguite la nostra pagina dedicata a film e serie TV per ogni aggiornamento.

