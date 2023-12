Fortnite: avremo mai i personaggi Nintendo?

Epic Games ha dichiarato che le piacerebbe fare una partnership e portare i personaggi Nintendo su Fortnite. Vediamo insieme i dettagli

Soltanto nella giornata di ieri, vi abbiamo raccontato dei numeri rocamboleschi che Epic Games sta ottenendo grazie alla nuova collaborazione con LEGO e già si parla dei possibili piani e sogni della software house che ha saputo creare il battle royale più di successo di tutti i tempi. Infatti, ormai il gioco si è evoluto e non è più un semplice multiplayer online, ma una vera e propria piattaforma in cui si cerca di realizzare le proposte create dalla fan-base. Una di queste? Beh, immaginate come sarebbe bello avere Mario, Donkey Kong, Link e tanti altri; infatti, sembrerebbe proprio che Epic abbia già cercato i passato di ottenere la licenza dei personaggi Nintendo per inserirli su Fortninte. Scopriamo insieme i dettagli.

I personaggi Nintendo potevano finire su Fortnite?

Sembrerebbe proprio di sì. Infatti, durante un’intervista Saxs Persson, il capo dell’ecosistema Fortninte, ha dichiarato che a un certo punto c’è stata la possibilità di avere una collaborazione con Nintendo e portare così alcuni dei personaggi principali nel videogioco. Quindi, possiamo essere certi che l’assenza non è dovuta ad una carenza di interesse. Ma allora come mai non è stato ancora presentato nessun personaggio? Sembrerebbe che la compagnia giapponese abbia dei requisiti impossibili da soddisfare, persino per una software house così proficua come Epic Games. “Nintendo ha la sua strategia e noi abbiamo la nostra. Ciononostante, speriamo che in futuro potremo usare i loro personaggi perché i nostri giocatori lo amerebbero“, ha dichiarato Persson.

