Alien: Romulus, Cailee Spaeny rende noti i dettagli della timeline del film

L’attrice Cailee Spaeny ha recitato nel film Priscilla, e ora si lancia in una nuova impresa cinematografica. La vedremo nella saga horror fantascientifica Alien: Romulus, di cui ha svelato i dettagli della timeline

Cailee Spaeny ha brillato nel lungometraggio Priscilla, mostrando il suo talento come attrice. Dopo aver interpretato il film biopic di Sofia Coppola, la prossima prova cinematografica della giovanissima star è rappresentata da Alien: Romulus. Una saga horror fantascientifica che approdò sul grande schermo alla fine degli anni Settata grazie al regista e produttore cinematografico Ridley Scott. Sarà un sequel della versione del 1979 di Ridley Scott, il quale cederà il testimone a Federico Alvazer, il regista del nuovo Alien: Romulus. Previsto, quindi, un completo rinnovamento del cast, con l’attrice Cailee Spaeny in prima linea. Non solo un nuovo cast, ma anche avventure inedite e senz’altro gradite a chi apprezza il genere sci-fi.

Alien: Romulus, le parole di Cailee Spaeny sulla timeline del celebre franchise

Cailee Spaeny è stata intervistata da Variety nel corso dei Gotham Awards 2023. Parlando di Alien: Romulus, la protagonista ha reso noti i dettagli della timeline del film:

Dovrebbe collocarsi tra il primo e il secondo film. Hanno riunito la stessa squadra di Aliens: Scontro finale, il film di James Cameron. Le stesse persone che hanno costruito quegli xenomorfi sono arrivate e hanno costruito i nostri. Quindi vedere il design originale con le persone originali che hanno lavorato a questi film per oltre 45 anni, facendoli diventare parte della loro vita, è stato davvero incredibile. Mi sento come se stessi tornando in quel mondo. E mi diverto così tanto. Mi piace provare a fare quante più cose diverse possibile. Quindi ho scambiato i miei tacchi alti e la mia acconciatura cotonata con tute spaziali e un sacco di scene coi cavi. Adoro guardare i vecchi film d’azione di fantascienza degli anni ’70 e ’80. E sono un grande fan del franchise e di Sigourney Weaver. È leggendario farne parte.

Inizialmente, era stabilito che Alien: Romulus sarebbe stato disponibile solo sulle piattaforme streaming. Dopo un cambio di rotta, il film uscirà al cinema ad agosto 2024. Ora che conosciamo le informazioni su Alien: Romulus in merito alla timeline, non ci resta che aspettarne l’uscita.

