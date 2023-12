Marvel’s Blade: una possibile esclusiva Xbox?

Una delle grandi sorprese ai The Game Awards 2023, Marvel’s Blade potrebbe essere un’esclusiva Xbox? Scopriamo insieme i dettagli

È stato appena annunciato agli scorsi The Game Awards 2023, ma Marvel’s Blade fa già parlare di sé a causa di un rumour che sta facendo impazzire i videogiocatori. Sebbene si ipotizzasse un annuncio di un nuovo gioco sviluppato da Arkane Lyon, i più puntavano i loro soldi su Dishonored 3 o Deathloop 2; invece, sarà proprio l’eroe-vampiro della Marvel a essere protagonista del prossimo titolo single-player action-adventure, che sarà… in terza persona! I più attenti al panorama videoludico, sicuramente, sapranno Arkane Lyon fa parte di Bethesda, attualmente di proprietà di Microsoft. Quindi, Marvel’s Blade sarà un’esclusiva Xbox? Vediamolo insieme.

Marvel’s Blade: l’eroe-vampiro sarà un’esclusiva Xbox?

La domanda sorge spontanea, un po’ come accadde già in passato per The Outer Worlds 2, annunciato per Xbox Series X|S e PC all’E3 2021, ma Matt Body, presidente degli Xbox Game Studios, ha dichiarato che ancora non si è deciso nulla in merito. Perché allora su Marvel’s Blade è sorto lo stesso dubbio? Perché si tratta di una nuova IP ed è quindi molto più probabile che si possa pensare a un’esclusiva vera e propria per la console Microsoft. In più VG247 ha cercato Bethesda per farla dichiarare in merito, ma la software house ha deciso di non esprimersi in merito. Un colpaccio che, se si rivelasse vero, andrebbe ad aggiungersi alle altre esclusive come Senua’s Saga: Hellblade 2, di cui finalmente durante i The Game Awards 2023 hanno svelato il periodo di uscita.

