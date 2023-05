FIFA 23 Community TOTS: ecco la squadra completa!

Recentemente, Electronic Arts ha svelato la Community TOTS di FIFA 23, la squadra della stagione eletta dalla community di appassionati del titolo: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il divorzio fra la FIFA ed Electronic Arts è ormai ufficiale da tempo. Un divorzio che ha costretto EA Sports a lasciare l’iconico nome per la sua serie simulativa dedicata al calcio e lanciarsi in una nuova avventura, chiamata EA Sports FC. FIFA come videogioco, però, non smetterà di esistere ed è già stato confermato dalla stessa Federazione che il nome passerà in altre mani, per continuarne così l’eredità. Insomma: dispute legali fra grandi aziende che a noi, semplici videogiocatori, hanno solo portato a un lato positivo. Avere un’altra simulazione di calcio a competere con Konami ed Electronic Arts. E si sa, la competizione fa sempre bene.

Nonostante tutto, la cavalcata di FIFA 23 (qui la nostra recensione) fra i titoli più giocati e venduti continua instancabile. Nelle scorse ore, EA Sports ha anche svelato la Community Team of the Season, la squadra della stagione scelta proprio dai fan di FIFA 23. Una rosa scelta tra i migliori campionati del mondo che include giocatori come Andy Robertson (Liverpool FC), David De Gea (Manchester United FC) e Kingsly Coman (Bayern München). Tutti i giocatori, che trovate nel prossimo paragrafo, sono già disponibili nel gioco.

Ecco la Community TOTS di FIFA 23: gli undici più forti secondo la community!

Qui di seguito trovate la Community Team of the Season di FIFA 23, un elenco con il nome del giocatore, la nazione e la squadra di appartenenza. Buon viaggio:

David De Gea – Spagna – Manchester United

– Spagna – Manchester United James Tavernier – Inghilterra – Rangers FC

– Inghilterra – Rangers FC Nathan Aké – Olanda – Manchester City

– Olanda – Manchester City Andrew Robertson – Scozia – Liverpool

– Scozia – Liverpool Kim Min Jae – Korea – Napoli

– Korea – Napoli Kingsley Coman – Francia – Bayern München

– Francia – Bayern München Khéphren Thuram – Francia – OCG Nice

– Francia – OCG Nice Bernardo Silva – Portogallo – Manchester City

– Portogallo – Manchester City Rodrygo – Brasile – Real Madrid

– Brasile – Real Madrid Alexis Sánchez – Cile – Olympique de Marseille

– Cile – Olympique de Marseille Gabriel Jesus – Brasile – Arsenal

E questa era dunque la Community TOTS di FIFA 23. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa rosa qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!