Only Murders in the Building 3 ha una data d’uscita certa

I protagonisti della serie Only Murders in the Building, Steve Martin e Martin Short, hanno rivelato la data d’uscita della terza stagione. Il programma, che negli Stati Uniti è distribuito su Hulu, mentre in Italia direttamente da Disney+, sarà disponibile dall’8 agosto. Si concluderà così in estate l’attesa dei molti fan di questo fortunato franchise che ha appassionato una importante fetta di pubblico italiano.

C’è infatti molta attesa per Only Murders in the Building 3, anche considerando che negli episodi di questa terza stagione farà il suo esordio un personaggio interpretato da Meryl Streep. Nella terza stagione sarà presente tra le new entry, oltre all’attrice premio Oscar, anche un personaggio interpretato da Paul Rudd appena accennato nel finale della seconda stagione. Nei nuovi episodi Mabel (Selena Gomez), Charles, e Oliver dovranno scoprire cosa è accaduto proprio al personaggio di Rudd, attore teatrale morto sul palco durante una rappresentazione.

Only Murders in the Building 3: la data d’uscita e altre informazioni

Only Murders in the Building è uno show che ha ricevuto consensi sia da parte del pubblico che della critica, considerando che la prima stagione ha guadagnato ben 17 nomination agli Emmy, ottenendo tre premi. Su Rotten Tomatoes Only Murders in the Building ha addirittura ottenuto il 100% di consensi da parte della critica, ed il 93% del pubblico. La serie originale presenta le storie di tre personaggi, un attore in voga nel passato ma ormai in pensione, un regista teatrale caduto in disgrazia e una giovane ereditiera, tutti condomini del palazzo storico di New York Armonia. Le loro vite si intrecciano quando avviene un misterioso omicidio nell’edificio. Nel tentativo di risolverlo creano un podcast thriller, che mette loro stessi in pericolo. Scopriremo cosa succederà nella terza stagione a partire dall’otto agosto.

