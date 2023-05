Redfall: svelata la durata del titolo di Arkane Studios

È tempo di day one anche per Redfall, il titolo di Arkane Studios arrivato su PC e Xbox in esclusiva Microsoft: scopriamo insieme qual è la durata del titolo e quante ore dovrete passare in compagnia dei vampiri per completarlo

Dagli zombie ai vampiri. Dopo essere stato rinviato, insieme a Starfield, in questo 2023 forse un po’ tanto pieno di uscite molto attese, Redfall è finalmente arrivato su PC e piattaforme Xbox in esclusiva Microsoft. Sviluppato da Arkane Studios, il gioco è anche disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati ed Xbox Game Pass. Questo vuol dire che, se desiderate, potreste avviare la vostra piattaforma, scaricarlo e iniziare a giocare con altri tre amici appassionati di caccia ai vampiri.

Se per caso vi steste chiedendo quanto dovrebbe durare, effettivamente, questa caccia ai vampiri, sappiate che decisamente non potrà essere una singola notte. Stando a quanto emerso in queste ore, la campagna di Redfall (che lo ricordiamo ha una struttura open-world aperta fino a quattro giocatori contemporaneamente) ha una durata complessiva di circa 20 ore. Nello specifico, se vi concentrerete esclusivamente sulla storia principale, il vostro playtime si assesterà sulle 15-20 ore, anche se alcune missioni secondarie sono obbligatorie per il proseguire della storia quindi qualcosa comunque dovrete fare.

Redfall è disponibile da oggi: qual è la durata del titolo di Arkane Studios?

Se invece volete spolpare Redfall fino all’osso, completando tutto il completabile e raccogliendo tutto il raccoglibile, le stime puntano la durata del gioco alle 30 ore circa. Questo vuol dire che avrete completato tutte le missioni opzionali, pulito tutti i quartieri e raccolto tutti i collezionabili. Insomma: il gioco sembra essere piuttosto grande, ma non eccessivamente pomposo come temevamo. Sapremo dirvene di più con la nostra recensione completa, restate con noi!

E questo è tutto ciò che c’è da sapere sulla durata di Redfall. Fateci sapere se state giocando al titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!