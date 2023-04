Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato un primo assaggio e il logo di EA Sports FC, il nuovo marchio targato EA che andrà a sostituire FIFA: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il divorzio fra la FIFA ed Electronic Arts è stato sancito già diverso tempo fa e così, i prossimi capitoli di simulazione calcistica di EA non si chiameranno più FIFA (anche se la serie continuerà ad esistere, sebbene in altre mani), ma, come già svelato, EA Sports FC. E nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, l’azienda ne ha svelato il logo, la visione del brand e l’identità. FC diventerà la piattaforma di EA SPORTS per creare, innovare e far crescere nuove esperienze calcistiche, connettendo centinaia di milioni di fan attraverso prodotti per console, cellulari, online ed esports.

EA Sports FC si svela: logo, identità e visione!

Nei prossimi giorni, il marchio EA SPORTS FC farà il suo debutto in più di 100 partite dei maggiori campionati del mondo. Gli appassionati di calcio vedranno per la prima volta la nuova identità del marchio attraverso i partner EA SPORTS che includono Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL, CONMEBOL e altri ancora. Personaggi del calcio di tutto il mondo si uniscono a EA SPORTS per dare inizio a una nuova era per il gioco, con centinaia di campionati, squadre, marchi e atleti che condividono oggi il logo EA SPORTS FC attraverso le loro piattaforme.

Nick Wlodyka, SVP & GM di EA Sports FC, ha dichiarato:

È qui che inizia la storia di EA SPORTS FC. Stiamo partendo da 30 anni di leadership e di storia creando esperienze che uniscono la community calcistica globale e continuando a portarla in un futuro a misura di fan. EA SPORTS FC sarà un simbolo per questo sport, di innovazione e cambiamento, e siamo entusiasti di mostrare di più ai nostri fan sul futuro che arriverà a luglio.

Non un semplice sostituto, ma una nuova visione | EA Sports FC: svelato il logo e molti dettagli sul sostituto di FIFA!

Il nuovo marchio prende ispirazione per il suo design direttamente dal gioco e da una forma dominante nella cultura calcistica che rappresenta lo sport in più dimensioni, i triangoli. Dalle tecniche di passaggio agli schemi di gioco, la forma è stata anche intessuta nel DNA delle esperienze calcistiche di EA SPORTS per decenni; dagli angoli isometrici delle nostre primissime esperienze a 8 bit, ai poligoni triangolari che compongono ogni pixel dei nostri giochi più moderni, oltre all’iconico simbolo dell’indicatore del giocatore che appare sopra gli atleti in ogni partita.

EA SPORTS ha definito il calcio interattivo per 30 anni e ha costruito una community calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme – una community che EA SPORTS FC continuerà a far crescere insieme a partner che condividono l’obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di fan. Costruito su una base di inclusività e innovazione, i fan sperimenteranno un’autenticità senza pari con l’accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici mondiali che consentiranno un’ulteriore espansione in aree che includono sia il calcio femminile che quello giovanile.

La parola ai partner di sempre | EA Sports FC: svelato il logo e molti dettagli sul sostituto di FIFA!

Tantissimi sono stati i partner di EA ad esprimersi in merito, in primis Richard Masters, Chief Executive della Premier League, che ha dichiarato:

Grazie alla nostra partnership di lunga data con EA SPORTS, siamo in grado di avvicinare i tifosi di tutto il mondo alla Premier League e riconosciamo l’importanza delle nuove generazioni nel far crescere il futuro del calcio. Non vediamo l’ora che il rapporto si evolva attraverso il lancio di EA SPORTS FC, sia che si tratti di portare sviluppi nella ePremier League, sia che si tratti di aprire nuovi campi da calcio a beneficio delle community del Regno Unito, sia che si tratti di fornire ai tifosi emozionanti esperienze di gioco.

Javier Tebas, Presidente de LaLiga, ha invece dichiarato:

Siamo orgogliosi di promuovere l’innovazione nel calcio e la nostra partnership con EA SPORTS FC esemplifica questa missione. EA SPORTS FC sarà un punto di riferimento per una crescita positiva del calcio e continueremo a cercare modi nuovi e innovativi per coinvolgere i tifosi nelle partite de LaLiga.

Jessica Berman, commissario della NWSL, ha invece commentato così:

L’accordo di partnership della NWSL con EA SPORTS per il 2022 non è stato solo un momento fondamentale per il calcio femminile, ma anche una visione e un investimento a lungo termine. Il prossimo capitolo di The World’s Game si basa sul riconoscimento dell’incredibile talento e dell’impatto che campionati come la NWSL offrono a ogni tipo di fan del calcio, e EA SPORTS FC farà proprio questo e molto di più.

Peer Naubert, Chief Marketing Officer di Bundesliga International, ha commentato:

“I tifosi di tutto il mondo possono scoprire e creare legami duraturi con i club e i giocatori attraverso i videogiochi, ed è fondamentale che i campionati di calcio più importanti come la Bundesliga utilizzino le piattaforme migliori per coinvolgere questo gruppo di tifosi. La nostra collaborazione con EA SPORTS ci permette di fare esattamente questo attraverso EA SPORTS FC e speriamo che i nostri tifosi siano entusiasti come noi del futuro del calcio.

Juan Emilio Roa, direttore marketing e commerciale della CONMEBOL, ha invece dichiarato:

I tifosi sono la spina dorsale del calcio mondiale e una vittoria per loro è una vittoria per lo sport nel suo complesso. Collaborando con EA SPORTS FC, offriamo ai tifosi il modo migliore per vivere il calcio CONMEBOL fuori dal campo e la possibilità di unirsi a un club che è orgoglioso dell’inclusione e del progresso del gioco che tutti amiamo.

Infine, Navin Singh, direttore commerciale della Football Association, ha commentato:

Affinché il calcio progredisca, l’elevazione e l’uguaglianza del calcio femminile devono essere al centro dell’attenzione. EA SPORTS FC offrirà ai fan un’esperienza di gioco femminile senza pari, che metterà in evidenza l’importanza e l’impatto del calcio femminile. Sappiamo che i fan hanno chiesto maggiori opportunità di coinvolgimento nella Barclays WSL, e EA SPORTS FC fornisce una risposta.

Attendiamo!

E questo è quanto: dopo aver definito logo e identità di EA Sports FC, Electronic Arts sarà ancora più generosa di dettagli nel mese di luglio prossimo.