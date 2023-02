EVO 2023: annunciata la lineup dei giochi presenti!

Dopo il successo dell’edizione del 2022, anche quest’anno torna l’appuntamento preferito da tutti i fan dei picchiaduro. L’Evolution Championship Series 2023 si terrà a Las Vegas, per la precisione dal 4 al 6 agosto prossimi al Mandalay Bay Resort and Casino, luogo che accoglierà i migliori giocatori del genere e che si ritrovano per sfidarsi in una pletora di titoli. Nelle scorse ore, l’organizzazione dell’evento ha svelato la lineup di tutti i videogiochi che saranno protagonisti del torneo e la lista è davvero ampia. La lineup di EVO 2023 accoglierà giochi vecchi e nuovi, dai capisaldi come Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear Strive e Tekken 7, al venturo Street Fighter 6 di Capcom, in arrivo a giugno prossimo. Gli organizzatori hanno anche confermato il montepremi per ciascun gioco, che ammonta a 25000$.

I titoli che sono stati protagonisti dell’edizione 2022 e che non torneranno quest’anno erano, ad esempio, Skullgirls: 2nd Encore, Granblue Fantasy Versus e, ovviamente, Street Fighter V: Champion Edition. Nel prossimo paragrafo troverete la lineup completa dei titoli dell’edizione di quest’anno!

Evo returns to the Mandalay Bay Resort and Casino in Las Vegas on August 4-6, 2023.

A crowd-favorite is also returning…free water!

We are just getting started with the fun on the #Evo2023 Announcement Show.

Tune in at https://t.co/pRm0CRtOd0 now! pic.twitter.com/4RYboMCafY

