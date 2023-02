realme: arriva GT3 con la nuova tecnologia da 240W

Realme GT3 con ricarica rapida da 240W. L’azienda investe in ricerca e sviluppo per potenziare ancora di più la propria tecnologia di ricarica rapida

realme è il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo. Leader del settore con il record di ricarica da 240W, la prima a venire prodotta in massa su uno smartphone con lo standard Type-C e accessibile agli utenti. L’ultimo report di Counterpoint conferma quanto realme sia fedele al motto “Dare to leap”, grazie all’innovazione nel capo della ricarica rapida, confermata anche dal prossimo lancio di realme GT3 il 28 Febbraio al MWC che supporta la tecnologia da 240W.

realme GT3 con ricarica rapida da 240W: da democratizzatore a leader del settore

Fondata con la missione di dare potere ai giovani consumatori con una tecnologia e un design all’avanguardia. realme continua a realizzare e commercializzare tecnologia di ricarica rapida innovativa per i suoi smartphone. L’azienda è sempre stata focalizzata sull’innovazione della ricarica. realme X7 nel 2020 era dotato di tecnologia di ricarica da 65W, nel 2022 realme ha introdotto la tecnologia di ricarica più veloce al mondo, 150W, con realme GT Neo3. Quest’anno si prepara a lanciare una tecnologia ancora più avanzata, da 240W, con realme GT3.

L’innovazione

realme, nonostante sia un brand giovane, ha sempre voluto portare sul mercato innovazioni che migliorano la vita dei consumatori. Diminuendo i tempi di ricarica a un’ora o meno sugli smartphone di ogni segmento di prezzo. Infatti, realme sta introducendo per la prima volta la ricarica rapida negli smartphone di fascia inferiore ai 150$. Ed è in grado di raggiungere una penetrazione di mercato dell’85% nelle vendite di smartphone da 100 a 149$ con funzionalità di ricarica rapida nel 2022. Inoltre, nel 2022 realme si è classificata al secondo posto nel segmento premium medio-alto (250$-599$) per gli smartphone con 65W di ricarica. Coprendo anche fasce di prezzo più alte con la sua tecnologia leader.

realme GT3 con ricarica da 240W: lo standard di ricarica più elevato del settore

240W rappresenta il più alto standard di tecnologia di ricarica rapida del settore che utilizza un’interfaccia USB Type-C standard. L’innovazione nella tecnologia di ricarica rapida ha un grande impatto sull’intero settore degli smartphone. I progressi della tecnologia sono infatti diventati una priorità assoluta, poiché gli smartphone sono ora in grado di combinare funzioni diverse che prima erano disponibili solo separatamente in un unico dispositivo. Con un numero sempre maggiore di funzioni, ovviamente, l’utilizzo diventa più intenso, il che comporta un consumo della batteria direttamente proporzionale. La presenza di innovazioni nella tecnologia di ricarica, come quella che realme continua a portare avanti, bilancerà le prossime esigenze.

Top player del settore in termini di tecnologia di ricarica rapida

I consumatori sono più interessati al tempo risparmiato e alla velocità di ricarica degli smartphone. Prima era normale tenere il dispositivo collegato per più di due ore e aspettare che si ricaricasse. Oggi, però, il consumo di contenuti è in aumento e gli utenti preferiscono essere connessi senza lunghi tempi di inattività dovuti alla ricarica dei telefoni. L’aumento delle capacità di erogazione di energia ha ridotto in modo significativo i tempi di ricarica, con una tecnologia di ricarica da oltre 100W in grado di raggiungere la carica completa in 20-25 minuti. L’ultima potenza di 240W di realme, leader nel settore, porta la ricarica rapida a un livello superiore. Francis Wong, CEO di realme Europe, ha dichiarato:

realme è conosciuto come un brand che rende la tecnologia più avanzata più accessibile a tutti. Questa volta, realme dimostra che possiamo fare di più, diventando il top player del settore in termini di tecnologia di ricarica rapida e di tasso di penetrazione in tutti i segmenti.

Risorse in R&S per alimentare la tecnologia di ricarica rapida leader nel mondo

Alla base di questa innovazione industriale c’è il continuo investimento di realme in risorse di ricerca e sviluppo. Il brand infatti, ha investito in un centro di ricerca e sviluppo dedicato all’innovazione tecnologica, realme Global Institute of Leap-forward Technology a Shenzhen, in Cina, e in una filiale specializzata in India. Inoltre, il brand ha già preso accordi con quattro grandi studi di design a livello globale per accelerare le innovazioni nel design degli smartphone. Le risorse dedicate alla R&S rappresentano la strategia e la determinazione di realme ad accelerare le innovazioni per lo sviluppo dei prodotti futuri. L’Istituto di Shenzhen avrà il compito di sviluppare le principali innovazioni tecnologiche. Allo stesso tempo, il centro di ricerca e sviluppo in India avrà il compito principale di raccogliere e smistare i feedback degli utenti locali e di guidare lo sviluppo delle direzioni future. Questo porterà a uno sviluppo più agile e adattivo, consentendo a realme di offrire maggiore velocità e qualità, sia a livello tecnologico che di prodotto e marketing.

realme Global Institue of leap-forward technology

Il realme Global Institue of leap-forward technology comprende più di 60 esperti tecnici globali e l’azienda ha anche ampliato il suo team di ricerca e sviluppo, che ora rappresenta il 60% deltotale dei dipendenti realme. L’istituto si concentrerà sull’innovazione in 6 settori principali: ricarica, fotografia, display, gioco, processore e design industriale. Oltre alla creazione di un team interno, l’istituto lavorerà a stretto contatto con partner e laboratori industriali sia interni che esterni; accelererà inoltre la risposta alle esigenze degli utenti e un funzionamento più efficiente tra ricerca e sviluppo e marketing.

E voi? Cosa ne pensate di questo realme GT3 con la nuova tecnologia da 240W? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).