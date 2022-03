The King Of Fighters XV: il primo DLC è già disponibile

SNK Corporation è felice di annunciare che un nuovo DLC del fighting game The King Of Fighters XV è già disponibile

Il Team Garou è il primo team dei personaggi DLC ad unirsi al roster su PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC, Steam ed Epic Games Store. Il Team Garou è dunque composto da Rock Howard, B. Jenet e Gato di Garou: Mark Of The Wolves. Ma andiamo ad analizzarli un po’ meglio il team dell’ultimo DLC di The King of Fighters XV!

The King Of Fighters XV: conosciamo un po’ meglio i personaggi

Il Team Garou è incluso nel primo DLC Team Pass del titolo in questione. Il secondo team, conosciuto come Team South Town, sarà disponibile invece a maggio. Il Team 3 sarà pubblicato in estate mentre il Team 4 in autunno. Ogni Team sarà composto da 3 combattenti, quindi il roster attuale di 39 personaggi passerà a 51 combattenti tra cui i giocatori potranno scegliere.

Inoltre ben 29 nuove tracce BGM da KOF 2002 UM arrivano gratuitamente sulla DJ Station, completamente personalizzabile mentre altre tracce saranno disponibili in futuro. Ma veniamo ora ai combattenti!

Rock Howard : sebbene sia il figlio del temibile Geese Howard, questo giovane combattente con un passato complicato è stato cresciuto da Terry Bogard. Vero prodigio nel combattimento, Rock ha imparato a utilizzare gli stili tramandati sia dal padre che dal patrigno. B. JENET lo convince a unirsi al Team Garou in questo KOF

Gato : questo combattente di classe superiore, freddo e calcolatore, si allontana sempre dal branco. Ha deciso di vendicarsi dopo che sua madre è morta per mano di suo padre. Sebbene desideri andare per la sua strada, B. Jenet è riuscita a convincerlo a unirsi alla squadra in quanto custodisce alcune informazioni importanti su suo padre

B. Jenet: leader di una banda di pirati conosciuta come i Lillien Knights, B. Jenet ha viaggiato per il mondo in lungo e in largo. Originaria della famiglia Behrn, un influente cartello internazionale, si stancò della sua vita lussuosa ma noiosa e fuggì per formare i Lillien Knights. Dopo i tumultuosi eventi del precedente KOF, B. Jenet ha i suoi sospetti che il peggio non sia ancora passato e punta a unirsi a questo KOF per capire cosa c'è in serbo per lei

