Street Fighter 6 annunciato con un teaser trailer

Il countdown comparso qualche giorno fa sul sito di Capcom si è concluso, svelando tramite un teaser trailer il nuovissimo Street Fighter 6

Tanto tuonò che piovve, ed in risposta alle supposizioni della platea videoludica, le ipotesi si sono realmente tramutate in verità. Il motivo di questa frase è da ritrovare nel termine del countdown comparso qualche giorno fa, come vi avevamo prontamente riportato, sul sito di Capcom. Ai più attenti non era sfuggito che il termine di questo conto alla rovescia sarebbe coinciso con le fasi finali del torneo legato al più celebre picchiaduro della casa di Osaka, elemento che aveva portato a pensare all’annuncio di Street Fighter 6. Ed una volta tanto le supposizioni non si sono rivelate errate, con il gioco che è stato realmente annunciato, tramite un teaser trailer.

Street Fighter 6: un teaser trailer conferma l’esistenza del gioco

La notizia relativa al reveal del gioco non ha mostrato poi molto, se non il breve video che trovate all’interno della news, che si limita a mostrare Ryu e Luke. Trattandosi di un gioco ancora in sviluppo, come indicato chiaramente nel filmato, è ancora difficile estrapolare qualche altra informazione in merito, ma nuovi dettagli sono stati confermati in arrivo nel corso della prossima estate. Voci relative all’esistenza del titolo, si erano già diffuse nel corso degli ultimi anni, con un’uscita ipotetica fissata al 2021, slittata poi per problemi di sviluppo (che hanno portato all’uscita dello storico producer della serie Yoshinori Ono). Di seguito troverete il teaser in questione.

Al momento, il teaser trailer non ha lasciato intuire una finestra di lancio per Street Fighter 6, così come non sono state svelate le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile. Alcuni rumor, comunque, ipotizzano che il tutto uscirà su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 and PC. Se confermato, si tratterebbe di un ritorno alla realtà multipiattaforma per la serie, dopo la parentesi esclusiva per PS4 e PC inaugurata dal quinto capitolo del franchise.

In attesa di saperne di più