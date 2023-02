Guida il futuro: l’Alfa Romeo F1 Team Stake C43 è presente in EA SPORTS F1 22

Nell’ambito della strategia continua del team di avvicinare la sua crescente fanbase al cuore delle nostre corse, l’Alfa Romeo F1 Team Stake C43 è stata resa disponibile per la modalità Prova a Tempo nel videogioco ufficiale di Formula Uno – l’unica vettura del 2023 presente nel suo roster – prima dell’inizio dei test pre-stagionali. L’appariscente livrea rossa e nera scenderà in pista in Bahrain dal 23 al 25 febbraio nelle abili mani di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, ma prima di allora i fan di tutto il mondo potranno provare l’ultima macchina prodotta a Hinwil.

Alessandro Alunni Bravi, Amministratore Delegato del Gruppo Sauber e Rappresentante di Alfa Romeo F1 Team Stake ha affermato:

I fan sono tutto per noi e poter dare loro la possibilità di guidare la nostra nuova Alfa Romeo F1 Team Stake C43 prima ancora di vederla in pista nella vita reale è qualcosa che non è mai stato fatto prima nei videogiochi ufficiali di F1. Siamo orgogliosi di essere all’avanguardia in questo approccio pionieristico, ma non è tutto: abbiamo molto altro in serbo, programmato per la stagione, e non vediamo l’ora di mostrarvelo.