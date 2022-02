Nintendo Direct: annunciato Disney Speedstorm per Switch

Durante il Nintendo Direct di ieri è stato annunciato il nuovo titolo racing della grande N. Scopriamo insieme Disney Speedstorm in esclusiva Nintendo Switch

Tanti gli annunci del Nintendo Direct tenutosi nella giornata di ieri. La casa giapponese ha superato le aspettative mostrando tanti contenuti interessanti. Sia nuovi e inediti annunci che qualche sguardo in più a giochi già annunciati. Tra i nuovi annunci in esclusiva per Nintendo Switch spicca in particolar modo Disney Speedstorm. Da quello che è stato mostrato il titolo recupera le atmosfere, il gameplay e gli stilemi racing del più classico dei Mario Kart.

Annunciato Disney Speedstorm, nuovo titolo racing per Switch

Se tutti siamo in attesa spasmodica del nuovo Mario Kart 9, Disney propone la sua versione del classico combat racer arcade con moltissimi celebri personaggi Disney, tra i quali Topolino, Sully e Mulan. Il nuovo Disney Speedstorm annunciato in esclusiva per Nintendo Switch, sarà un frenetico e appassionante free to play da giocare con gli amici. Il titolo includerà per questo il supporto cross platform. A proposito dei personaggi, vero fulcro del gioco, verranno rilasciati con la consueta cadenza a stagioni. Ogni personaggio, inoltre, avrà le sue personali skill e abilità.

Per quanto riguarda i tracciati, invece, essi saranno basati sulle diverse proprietà intellettuali Disney. In più, oltre alla classica modalità in singolo, il gioco sarà fruibile nell’iconica modalità split screen, un approccio al multiplayer locale che sembra stia riottenendo sempre più popolarità. Per giocare a Disney Speedstorm e provare tutti i tracciati e i numerosi personaggi presenti, dovremo aspettare l’estate di quest’anno. Per scoprire tutti gli altri annunci del Nintendo Direct e sapere le prossime uscite Nintendo, leggete i nostri articoli.

