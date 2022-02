Corsair: presentata la nuova tastiera K70 RGB Pro

Corsair ha annunciato l’arrivo della nuova tastiera gaming meccanica K70 RGB Pro, l’ultimo modello della pluripremiata serie K70

Corsair, azienda leader nella produzione di accessori di alto livello per gamer e content creator, nei giorni scorsi aveva presentato il nuovissimo SSD pensato appositamente per la PlayStation 5. Oggi l’azienda ritorna a far parlare di sé con un annuncio che renderà felici tantissimi PC master race. Poco fa è stata presentata la nuovissima tastiera gaming meccanica Corsair K70 RGB Pro, l’ultimo modello della serie K70, che potrà esser accoppiata perfettamente al SABRE RGB PRO Wireless.

Conosciamo la nuova Corsair K70 RGB Pro

La tastiera è configurabile con vari switch meccanici CHERRY MX di fattura tedesca, garantendo una durata eccezionale dei tasti ed offrendo al contempo tutte la qualità tipiche di CHERRY. Grazie ai cinque tipi di switch disponibili, tra cui gli MX Red con pressione lineare e fluida e gli MX speed con distanza di attuazione ultra rapida, la tastiera garantirà negli anni un’esperienza gaming e di digitazione di alto livello.

Inoltre, grazie ai nuovi keycap in policarbonato con layout standard per l’ultima riga dei tasti, sarà possibile modificare ulteriormente la propria periferica utilizzando dei set di keycap personalizzati di terze parti. Il caratteristico telaio in alluminio spazzolato ed il layout full-size tipici della serie K70 rendono indistruttibile la tastiera, il tutto senza rinunciare all’aspetto iconico e inconfondibile progettato da Corsair.

La rotella di regolazione del volume in alluminio e i tasti multimediali permettono di controllare i contenuti audio-video in modo pratico e immediato, mentre il nuovo poggiapolsi presenta una morbida superficie che offre la massima aderenza e comodità, ed è dotato di un attacco magnetico che si aggancia facilmente alla tastiera. La tastiera include uno switch appositamente pensato per l’uso nei tornei che blocca subito la retroilluminazione statica per eliminare le distrazioni e impedisce l’attivazione accidentale delle macro.

È inoltre dotata di un cavo USB Type-C intrecciato e rimovibile che consente di portarla con sé e usarla in tutti i tornei. Grazie alla tecnologia AXON, K70 RGB Pro elabora e crea tutti i comandi inviati a una velocità incredibile, ovvero fino a 8 volte più rapidamente rispetto alle tastiere gaming standard. Ovviamente questo nuovo modello sarà interamente personalizzabile grazie al software Corsair iCUE. Tramite quest’ultimo sarà possibile gestire l’illuminazione e inserire le varie macro.

È possibile acquistare subito la K70 RGB Pro sullo store online ufficiale nel Nord America. In Europa potrà essere acquistata sullo store online e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR a partire da marzo 2022 al prezzo consigliato di 189,99 €. Per non perdervi future news dall’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!