THQ Nordic: annunciata l’edizione 2023 del Digital Showcase

Mentre alcuni giganti dell’industria sfoggiano le proprie acquisizioni dei team di sviluppo minori, altri raccolgono gli egualmente piccoli cocci rimasti dall’E3 2023: un esempio è THQ Nordic, che ha appena riconfermato il proprio Digital Showcase annuale. Come sempre, probabilmente il preavviso sarà sufficiente per non prendere impegni. La presentazione ci terrà compagnia sotto l’ombrellone tra una granita e un’insolazione, visto che il giorno interessato sarà nientemeno che l’11 agosto. Certo, il nostro preambolo retorico sull’E3 viene un po’ meno, ma se associamo l’estate ai videogiochi la colpa è un po’ anche di Geoff Keighley.

Per THQ Nordic è “agosto, agosto ad ogni costo”: cosa ci aspetta nel Digital Showcase 2023

Potremmo dire che il Digital Showcase di THQ Nordic è rivolto al passato, al presente e al futuro, e voi dal canto vostro potreste pure prenderci alla lettera. La compagnia ha infatti dichiarato che la presentazione riguarderà sia gli “annunci in anteprima mondiale” che gli “aggiornamenti e i reveal riguardanti i titoli già annunciati”. Possiamo permetterci un pizzico di toto-annunci per la seconda opzione, visto che sono già confermati il reboot di Alone in the Dark, l’action-adventure open world a tema fantascientifico Outcast 2: a New Beginning e il puzzle-platformer in co-op Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Scusandoci per gli inglesismi, vi lasciamo al tweet.

Another year, another line-up! Be sure to save the date for our #THQNordic Digital Showcase live on August 11th, 2023 This year’s showcase will not only include world premiere announcements but also updates and reveals for previously-announced games! pic.twitter.com/hDc04oWUjs — THQ Nordic (@THQNordic) April 20, 2023

Inoltre, il publisher ha altri conigli nascosti nel cilindro. Ricordiamo che tra i titoli in arrivo ci sono infatti anche AEW: Fight Forever, un remake di Gothic, Wreckreation, Jagged Alliance 3 ed altri ancora. Che questi giochi figurino nell’arco della presentazione prevista per il mese di agosto, poi, resta ancora da vedere. Nel frattempo, vi possiamo promettere che rimarremo sintonizzati in attesa di ulteriori dettagli. Consigliamo a voi di fare lo stesso. E ve lo consigliamo caldamente, se ci concedete il brivido di una freddura con cui combattere la calura estiva in arrivo.

Ora sta a voi dirci la vostra: quali aspettative avete per la presentazione?