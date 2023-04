Apex Legends: presto al via l’evento Collezione Ballo in Maschera!

L’evento Collezione Ballo in Maschera sarà presto disponibile all’interno del free to play di Respawn: Apex Legends. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in questa news dedicata

Respawn Entertainment ha rivelato poche ore fa il nuovissimo evento Collezione Ballo in Maschera di Apex Legends: Baraonda, che si svolgerà dal 25 aprile al 9 maggio. L’evento imminente aggiunge una nuovissima modalità DMS a tempo limitato chiamata “Unshield Deadeye“, in cui le Leggende utilizzano equipaggiamenti a tempo limitato a rotazione. Senza elmi o scudi, i giocatori dovranno raggiungere 50 uccisioni per dimostrare di essere un campione tra le Leggende. L’evento è stato inoltre presentato tramite un trailer, rilasciato proprio da Respawn e reso disponibile su tutti i canali relativi ad Apex Legends. Andiamo a scoprirlo e ad ammirarlo insieme:

Tutti dettagli dell’evento Collezione Ballo in Maschera di Apex Legends!

Oltre alla nuova modalità, nel corso dell’evento si potranno sbloccare 24 nuovi cosmetici. Questi includono nuove skin leggendarie per Wattson, Rampart, Gibraltar e altri ancora, e i giocatori possono guadagnare ulteriori oggetti con la mappa delle ricompense dell’evento durante questo periodo. Se i giocatori sbloccano tutti e 24 i cosmetici prima della fine dell’Evento Collezione, riceveranno automaticamente la nuova skin Prestigio “Contagio” per Caustic. Queste le ultime novità relative ad un titolo che, nel corso del tempo, ha il merito di aver mantenuto sempre un’alta soglia dell’attenzione da parte dei giocatori, soprattutto quelli più affezionati, andando così a creare una community duratura e ben focalizzata e radicata.

