LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è in fase gold

La galassia non è più “lontana lontana”: l’epopea degli Skywalker di LEGO Star Wars raggiunge la fase gold, con tanto di annuncio ufficiale

Non c’è molto altro da aggiungere al nostro titolo, ora che LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è ufficialmente in fase gold. L’ultimogenito di Traveller’s Tales, talentuoso team di sviluppo al quale dobbiamo la maggior parte della nostra recente classifica, ha raggiunto il traguardo sperato. L’account ufficiale non ha mancato di congratularsi con gli sviluppatori per il loro “lavoro galattico”, spiegando anche ai meno avvezzi al lessico di settore il significato dietro la metafora dorata. Se volete una spiegazione breve, significa che il resto del lavoro (per ora) non è più di competenza degli sviluppatori.

LEGO Star Wars tocca la fase gold: il significato dietro l’oro degli Skywalker

In soldoni, il titolo in arrivo il 5 aprile per PC, Nintendo Switch, Xbox Series X, Series S, Xbox One, PS4 e PS5 è pronto per portare l’universo di Star Wars e la storia della famiglia Skywalker in formato LEGO al grande pubblico nel momento stesso in cui la fase dello sviluppo passa al “gold”. Lo sviluppo di base è dunque completo; il gioco è ora pronto per finire su tutti i supporti fisici e per le dovute certificazioni del caso. Naturalmente, dovremmo comunque aspettarci una patch del day one. Il tweet qui sotto è molto chiaro in merito. “Sotto col tema del trono! Complimenti al team per il loro lavoro galattico. Piccola nota: un gioco in fase gold è pronto per essere spedito!”

#LEGOStarWarsGame has gone gold – cue the Throne Room Theme! Huge congratulations to the team for the galactic work they’ve put into the game. Fun fact: When a game is gold it means it’s ready to ship! pic.twitter.com/SdUUWLaJvZ — LEGO Star Wars Game (@LSWGame) February 23, 2022

Il gioco intende adattare tutti i nove film principali usciti fino ad ora, suddivisi a loro volta in cinque missioni. I personaggi giocabili saranno circa trecento, e i pianeti visitabili includeranno Tatooine, Bespin, Endor e molti altri. Il cambiamento al gameplay è la novità più intrigante: la suddivisione tra attacchi deboli e forti permetterà a chi brandisce le spade laser di variegare un po’ le proprie mosse, mentre chi usa i blaster implementerà una telecamera sulla falsariga di Fortnite per mirare meglio. Non vediamo l’ora di valutare le novità in arrivo quando il gioco sarà finalmente disponibile.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo fino ad ora?