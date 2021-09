Il nuovissimo WarioWare: Get it Together è finalmente disponibile per Nintendo Switch già da qualche giorno, e, dopo averci potuto mettere sopra le mani, con questa guida vi sveleremo come sbloccare i colori per personalizzare tutti i vari 18 personaggi utilizzabili in-game

Lo scorso 10 settembre finalmente è uscito per Switch il nuovo WarioWare, segnando il ritorno della serie anche sull’ultima console ibrida di casa Nintendo. Tra minigiochi velocissimi e sfide frenetiche, nel gioco sono presenti ben 18 personaggi giocabili facenti parte dell’universo della WarioWare Inc. Siccome la possibilità di personalizzare i propri personaggi è un elemento generalmente molto apprezzato dalla comunità dei videogiocatori, anche nel nuovo WarioWare è stata introdotta questa funzionalità. In questa guida, in particolare, sarà nostro obbiettivo spiegarvi come sbloccare tutti i colori per personalizzare i personaggi in WarioWare: Get it Together.

Alcune precisazioni

C’è da precisare in questa guida su come sbloccare i colori dei personaggi in WarioWare: Get it Together, innanzitutto, che ogni “skin” modifica i colori dei singoli personaggi maniera totalmente diversa. Se per esempio, con personaggi come Wario, una skin di un colore diverso cambia solo l’aspetto dei suoi vestiti, applicando una nuova skin ad un personaggio come Orbulon, verrà cambiato il colore di tutto il suo corpo. C’è anche da capire, ancor prima di iniziare, che ogni personaggio ha una palette di 30 skin colorate alternative sbloccabili ognuna singolarmente: è consigliato, quindi, concentrarsi innanzitutto sul proprio personaggio di riferimento, prima di cercare di sbloccare tutto quanto insieme.

Salire di livello – WarioWare: Get it Together, come sbloccare i colori dei personaggi

Per sbloccare una nuova skin colorata di un personaggio, basta semplicemente farlo salire di livello. Come già accennato sopra, bisognerà quindi far salire di livello ogni singolo personaggio per sbloccare tutto quanto. Una volta, per esempio, portato Wario a livello 30, bisognerà nuovamente iniziare da zero con tutti gli altri personaggi (perciò il consiglio del paragrafo precedente). Per ogni nuovo livello raggiunto, verrà sbloccato un nuovissimo colore da applicare al personaggio, che potrete provare in qualsiasi momento.

Preset speciali – WarioWare: Get it Together, come sbloccare i colori dei personaggi

Durante il leveling dei personaggi in WarioWare: Get it Together, vedrete anche come sbloccare alcuni preset di colori speciali, con effetti diversi rispetto alle skin standard. Questi preset speciali hanno, generalmente, un tema: potrete trovare il preset oro, zombie, arcobaleno, nero ombra e molto altro. Insomma, le skin speciali sono diverse, e non si tratterà semplicemente di colori particolari. Mentre i colori standard delle varie parti di un personaggio possono essere mescolati tra di loro per creare look unici, con i preset questa cosa non sarà possibile, in quanto essi modificano alcuni dettagli che normalmente non cambiano (per fare un esempio: se applichiamo a Wario il preset zombie, la sua pelle diventerà blu).

