Deathloop: guida a come curarsi

Sopravvivere tra i loop temporali in Deathloop non è una cosa semplice. Per questo andiamo a scoprire insieme come curarsi con i diversi item in Deathloop

Deathloop è il nuovo fps di casa Arkane. Distribuito da Bethesda, il titolo è disponibile in esclusiva per PC e PS5. Il concept del gioco vede il giocatore svegliarsi sulle sponde di una delle spiagge dell’isola di Blackreef, Colt, il protagonista, non ricorda nulla sul suo passato e avrà il misterioso compito di eliminare 8 bersagli specifici nell’arco di una giornata. Dopo lo scadere del tempo, il loop riparte. A mettere i bastoni tra le ruote a Colt, c’è Julianna. Il vantaggio di Julianna nei suoi confronti è che lei sa tutto. L’isola di Blackreef è un luogo molto pericoloso, e solo loop dopo loop il giocatore costruirà le sue strategie. Data la pericolosità, è necessario quindi sapere bene anche come curarsi in Deathloop.

Sopravvivere a qualunque costo

Sopravvivere in Deathloop non è affatto semplice, Nelle vostre run sarete costantemente alla ricerca di un modo per curarvi. Le meccaniche in Deathloop dedicate a questo scopo si possono dividere sostanzialmente in oggetti curativi consumabili (“monouso”) oppure in vere e proprie stazioni di cura. In questa guida vi mostreremo esattamente cosa sarà necessario per trovarli e soprattutto come curarsi in Deathloop. La difficoltà principale del titolo è data dalla comprensione delle mappe, queste ultime sono sempre molto curate e piene di nemici, ma soprattutto costituiscono dei labirinti da memorizzare per il loop successivo. Non disperate però, perché lungo il titolo avrete a disposizione diverse armi e poteri del tutto utili.

Stazioni di cura – Deathloop: come curarsi

Prima di partire con la prima opzione, ricordiamo che per entrambe dovrete stare all’erta per determinati oggetti nella mappa con cui interagire. Il primo metodo per curarsi in Deathloop è approfittare delle varie stazioni di cura sparse per Blackreef. Queste ultime possono curare solamente una determinata quantità di danno alla volta, tuttavia verranno ricaricate in automatico nel corso del tempo. Le stazioni di cura appaiono molto grandi e sono abbastanza riconoscibili grazie alla loro colorazione bianca e rossa con alcune decorazioni a forma di una classica croce verde. Per curarvi, su PS5, tenete premuto il tasto quadrato una volta che potete interagire con esse.

Bottiglie Fiz-Pop – Deathloop: come curarsi

Se nelle vicinanze non avete disponibile una stazione di cura, non abbattetevi, esistono le Fiz-Pop a darvi una mano. Ogni bottiglietta di Fiz-Pop permette di recuperare una porzione di vita più piccola se comparata alle stazioni. Queste bottigliette saranno molto facili da trovare, potete cercarle praticamente in ogni luogo della mappa. Prestate dunque attenzione ad ogni piano o scaffale, in quanto saranno presenti in gran quantità in ogni area. Le Fiz-Pop si presentano come una versione in scala ridotta delle stazioni di cura, dall’aspetto rosso e bianco con croci verdi. In sostanza, osservate bene per le varie aree della mappa, dietro ogni angolo potreste trovarne una.

Spezzare il loop

Abbiamo visto in questa guida come sia relativamente facile curarsi in Deathloop. Tutto quello che vi basta fare è cercare in primo luogo delle stazioni di cura, disposte in certi specifici luoghi della mappa, se siete a corto di energia e avete bisogno di curarvi subito, andate invece alla ricerca delle bottigliette Fiz-Pop. Fateci sapere infine se Deathloop vi sta piacendo. Il titolo, in esclusiva PS5 e PC, offre diverse ore di divertimento mettendovi alla prova nell’eliminazione di 8 bersagli sparsi per la mappa entro un limite temporale. Sfruttate tutto il vostro arenale, i vostri poteri ma soprattutto le vostre conoscenze sconfiggerli tutti e uscire dal loop. Se volete approfondire in modo più completo il gioco, andate a recuperare la nostra recensione.

