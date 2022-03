Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il titolo di Square Enix in arrivo su PC e console il prossimo 18 marzo

Un marzo a dir poco scoppiettante e con uscite che hanno poco da invidiare a febbraio, che ci ha già deliziati con Elden Ring, Dying Light 2 ed Horizon Forbidden West. Iniziato con Gran Turismo 7, il mese continuerà anche con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l’action jrpg soulslite di Square Enix che riprende il primo capitolo della sua fantasia finale e lo reinventa. In arrivo il 18 marzo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, il gioco si è già mostrato in un paio di occasioni tramite delle versioni demo, e ve ne abbiamo già parlato in una corposa anteprima qualche tempo fa (la trovate qui!). A pochi giorni dall’uscita ufficiale, Square Enix ha divulgato in rete la lista trofei completa del titolo: vediamola insieme.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin consta di 46 statuette totali, di cui 35 di bronzo, 7 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Sebbene in questi casi ci premuniamo sempre di avvertirvi, nel caso di spoiler, in questo caso non sarà necessario: ciascuno dei trofei presenti in questa lista riguarda sempre un risvolto tecnico del gameplay, dal portare al termine una missione (di cui viene specificato solo il titolo) allo sbloccare una determinata classe. Nel caso in cui, comunque, non vogliate sapere assolutamente nulla di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, il consiglio è sempre quello di interrompere la lettura ora. Iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco la lista trofei!

Iniziamo la lista trofei con la prima parte delle statuette di bronzo:

Speranza illusoria : Testimonia che hai superato la missione Illusione finale.

: Testimonia che hai superato la missione Illusione finale. Consiglio del pirata : Testimonia che hai superato la missione Il viaggio ha inizio.

: Testimonia che hai superato la missione Il viaggio ha inizio. Re degli elfi oscuri : Testimonia che hai superato la missione Il Re degli elfi oscuri.

: Testimonia che hai superato la missione Il Re degli elfi oscuri. Frutto della distorsione : Testimonia che hai superato la missione Distorsioni della natura.

: Testimonia che hai superato la missione Distorsioni della natura. Paesaggio familiare : Testimonia che hai superato la missione Orizzonti conosciuti.

: Testimonia che hai superato la missione Orizzonti conosciuti. Vento sfolgorante : Testimonia che hai superato la missione Vento nei ricordi.

: Testimonia che hai superato la missione Vento nei ricordi. Memoria offuscata : Testimonia che hai superato la missione Ricordi soffocanti.

: Testimonia che hai superato la missione Ricordi soffocanti. Fuoco sfolgorante : Testimonia che hai superato la missione Fuoco nei ricordi.

: Testimonia che hai superato la missione Fuoco nei ricordi. Ricordi illusori : Testimonia che hai superato la missione Illusioni del passato.

: Testimonia che hai superato la missione Illusioni del passato. Terra sfolgorante : Testimonia che hai superato la missione Terra nei ricordi.

: Testimonia che hai superato la missione Terra nei ricordi. Ricordi condivisi : Testimonia che hai superato la missione Ricordando.

: Testimonia che hai superato la missione Ricordando. Acqua sfolgorante : Testimonia che hai superato la missione Acqua nei ricordi.

: Testimonia che hai superato la missione Acqua nei ricordi. Radici dell’odio : Testimonia che hai superato la missione Un progetto antico.

: Testimonia che hai superato la missione Un progetto antico. Meta della missione : Testimonia che hai superato la missione La patria degli erranti.

: Testimonia che hai superato la missione La patria degli erranti. Guida estrema : Testimonia che hai superato la missione Il dolore di uno sciocco.

: Testimonia che hai superato la missione Il dolore di uno sciocco. Ricordi lontani : Testimonia che hai superato una missione secondaria.

: Testimonia che hai superato una missione secondaria. Manifestazione dell’anima : Testimonia che hai scatenato il potere di Impeto spirituale.

: Testimonia che hai scatenato il potere di Impeto spirituale. Ricordi dell’arsenale: Testimonia che hai utilizzato un’abilità vincolata.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco la lista trofei!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Fuga interrotta : Testimonia che hai sconfitto un kyactus.

: Testimonia che hai sconfitto un kyactus. Astio dissipato : Testimonia che hai sconfitto un tomberry.

: Testimonia che hai sconfitto un tomberry. Cercatori di forza : Testimonia che hai ottenuto una scheggia d’anima.

: Testimonia che hai ottenuto una scheggia d’anima. Cacciatori di potere : Testimonia che hai ottenuto un cristallo d’anima.

: Testimonia che hai ottenuto un cristallo d’anima. Collezionista in erba : Testimonia che hai ottenuto un cimelio.

: Testimonia che hai ottenuto un cimelio. Emblema ambito : Testimonia che hai usato un emblema di classe nella fucina.

: Testimonia che hai usato un emblema di classe nella fucina. Marchio di maestria : Testimonia che hai utilizzato i punti maestria.

: Testimonia che hai utilizzato i punti maestria. Spirito sopito : Testimonia che hai sbloccato una classe avanzata.

: Testimonia che hai sbloccato una classe avanzata. Cammino del cavaliere oscuro : Testimonia che hai sbloccato la classe dei cavalieri oscuri.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei cavalieri oscuri. Cammino del paladino : Testimonia che hai sbloccato la classe dei paladini.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei paladini. Cammino del ninja : Testimonia che hai sbloccato la classe dei ninja.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei ninja. Cammino dell’assassino : Testimonia che hai sbloccato la classe degli assassini.

: Testimonia che hai sbloccato la classe degli assassini. Cammino del liberatore : Testimonia che hai sbloccato la classe dei liberatori.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei liberatori. Cammino del distruttore : Testimonia che hai sbloccato la classe dei distruttori.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei distruttori. Cammino del cavaliere del vuoto : Testimonia che hai sbloccato la classe dei cavalieri del vuoto.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei cavalieri del vuoto. Cammino del tiranno : Testimonia che hai sbloccato la classe dei tiranni.

: Testimonia che hai sbloccato la classe dei tiranni. Cammino del saggio: Testimonia che hai sbloccato la classe dei saggi.

I trofei d’argento | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco la lista trofei!

Continuiamo la guida con le statuette d’argento:

Ritorno fatidico : Testimonia che hai superato la missione Il viaggio della rivalsa.

: Testimonia che hai superato la missione Il viaggio della rivalsa. Caos originale : Testimonia che hai completato il gioco in modalità caotica.

: Testimonia che hai completato il gioco in modalità caotica. Potenziale bellico : Testimonia che hai potenziato al massimo gli effetti speciali di un equipaggiamento.

: Testimonia che hai potenziato al massimo gli effetti speciali di un equipaggiamento. Spirito affine : Testimonia che hai attivato tutti i bonus di affinità di una classe.

: Testimonia che hai attivato tutti i bonus di affinità di una classe. Culmine evolutivo : Testimonia che hai sbloccato tutte le evoluzioni di una classe.

: Testimonia che hai sbloccato tutte le evoluzioni di una classe. Talento multiclasse : Testimonia che hai sbloccato tutte le classi.

: Testimonia che hai sbloccato tutte le classi. Il suo nome è Garland: Testimonia che hai sbloccato la classe dei guerrieri del ritorno.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, ecco la lista trofei!

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro:

Ciclo di oscurità : Testimonia che hai superato una missione di livello 200 o superiore in modalità caotica.

: Testimonia che hai superato una missione di livello 200 o superiore in modalità caotica. Ricordi degli Stranger : Testimonia che hai superato tutte le missioni secondarie.

: Testimonia che hai superato tutte le missioni secondarie. Esperienza di classe: Testimonia che hai raggiunto il livello MAESTRIA★★★★ di una classe.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Leggenda dell’origine finale: Testimonia che hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.