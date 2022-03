Lillo e Greg tornano al cinema con Gli idoli delle donne: il trailer del film

Tutto pronto per il ritorno al cinema di Lillo e Greg: è stato pubblicato il trailer ufficiale del film dei due comici, Gli idoli delle donne.

Tornano al cinema Lillo e Greg, che finalmente sbarcano sul grande schermo con un loro film. Nel 2020 infatti il duo comico ha realizzato D.N.A – Decisamente non adatti, che sarebbe dovuto essere la prima pellicola con la loro regia a uscire al cinema. Il film però, previsto in uscita per aprile 2020, ha subito una serie di rinvii a causa della pandemia e alla fine è stato distribuito direttamente sulle piattaforme digitali. Stavolta però non ci sarà nessun intoppo: il secondo film di Lillo e Greg, intitolato Gli idoli delle donne, vedrà la luce il 14 aprile nelle sale cinematografiche.

Gli idoli delle donne: il trailer del film di Lillo e Greg

A un mese circa dall’uscita in sala del film è stato diffuso il trailer ufficiale di Gli idoli delle donne. Accanto ai due comici, nel cast figurato Francesco Arca, Ilaria Spada, Maryna e Corrado Guzzanti, reduce dallo straordinario successo di Lol 2, dove è stato eliminato proprio per colpa delle incursioni di Lillo.



La pellicola racconta la storia di Filippo (Francesco Arca), un avvenente gigolò che a causa di un incidente deve sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica che gli fa assumere le sembianze di Lillo. Col nuovo aspetto Filippo perde la sua clientela e quindi si rivolge al grande gigolò Max (Greg) per prendere lezioni di sensualità e tornare a essere un inarrestabile gigolò. Filippo non vede miglioramenti, finché una giovane colombiana di nome Juanita (Maryna) decide di avvalersi delle sue prestazioni, ma finisce per metterlo nei guai a causa dei suoi genitori, una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti.

Lillo e Greg: dagli esordi al cinema

Il duo comico formato da Pasquale Petrolo e Claudio Gregoni, in arte Lillo e Greg è uno dei più amati e longevi della comicità italiana. I due si sono conosciuti agli inizi degli anni ’90 lavorando come autori di fumetti comici per la ACME editrice. Dopo il fallimento della casa editrice, i due decisero impegnarsi in un nuovo progetto, dando vita al gruppo comico Latte & i Suoi Derivati.



I due piano piano hanno conquistato un successo sempre più grande, partecipando a diversi programmi televisivi e iniziando ad apparire con costanza al cinema. Nel 2020 è arrivato il loro primo film e ora il duo comico è pronto a concedere il bis con l’imperdibile Gli idoli delle donne, in uscita il 14 aprile al cinema. Di seguito potete vedere il trailer ufficiale del film e per non perdere nessun aggiornamento sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguire il nostro sito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.