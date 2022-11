Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come aumentare la Dote Sociale del Coraggio in Persona 5 Royal: dai film al Maid Cafè, passando per Tae Takemi…!

Il successo del quinto capitolo della serie di Persona l’ha portata decisamente sotto i riflettori di un pubblico che, ammettiamolo, fino ad allora forse non ne aveva mai sentito parlare. L’uscita di Persona 5 Royal, inoltre, ne ha consolidato l’affetto e l’apprezzamento da parte di pubblico e critica (anche da parte nostra, qui la nostra recensione!) rendendolo anche un tripudio di vendite. Recentemente il gioco è arrivato anche su Nintendo Switch e su console Microsoft, oltre che su PC, e potete anche trovarlo nel catalogo gratuito di Xbox Game Pass. Insomma, non avete più alcuna scusa per non giocarlo. Abbiamo dunque deciso di riprenderlo in mano anche noi, per darvi qualche altra guida introduttiva al gioco e, in particolar modo, alle Doti Sociali che il nostro protagonista può sviluppare nella Life Sim della produzione di Atlus.

Prima di iniziare

In passato, in realtà, vi abbiamo già parlato di come aumentare le Doti Sociali in Persona 5. Questa serie di guide vuole essere più specifica, andando a vedere per ciascuna ben 10 modi diversi di perfezionarvi sotto una specifica Dote. Partiamo col dire che le Doti Sociali in totale sono cinque: Conoscenza, Perizia, Coraggio, Fascino e Gentilezza. Molti dei metodi per aumentarli sono comuni fra loro e differiscono soltanto per il tipo di attività effettivamente scelta. Non indugiamo oltre, e andiamo a vedere, in questo caso specifico, come aumentare la Dote Sociale del Coraggio in Persona 5 Royal!

La Big Bang Burger Challenge e i libri! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Coraggio”

La Big Bang Burger Challenge che potrete avviare nell’omonimo fast-food a Shibuya vi permetterà di aumentare di molti punti tutte le vostre Doti Sociali, a patto che avrete abbastanza Coraggio e Perizia per completarla. Se fallirete, però, otterrete comunque dei punti Coraggio anche solo per aver provato. Considerate comunque che partecipare alla sfida ha un costo di 2000 yen, quindi ci sentiamo di consigliarvi questo metodo per quando sarete sicuri di poterla portare a termine.

I libri sono sempre stati presenti in questa serie di guide, che con questa giunge al termine. Leggere fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Nella libreria di Central Street troverete diverse opzioni che aumenteranno il vostro coraggio, ricordatevi di passarci spesso perché il catalogo di aggiorna velocemente. Potrete leggere in diverse occasioni, dal bancone del LeBlanc, alla biblioteca a scuola, dalla metropolitana alle lezioni di Kawakami, se avrete approfondito abbastanza il vostro rapporto con la professoressa.

Cinema e DVD! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Coraggio”

Andare al cinema con uno dei vostri Confidants vi permetterà non solo di sviluppare le vostre Doti Sociali, ma anche di approfondire il vostro rapporto. I film che dovrete andare a ricercare per aumentare il vostro coraggio e che vi garantiranno +3 punti alla fine della visione sono:

Like a Dragon

Pach Saw

Fight Kebab

Marry Christmess

Tanktop Millionaire

Se proprio non avete voglia di andare al cinema o non c’è uno dei film che vi interessa, non vi preoccupate: potete sempre affittare un DVD nel negozio a Central Street. Dovrete acquistare un lettore DVD dal negozio di articoli usati davanti al LeBlanc e per ottenere i punti Coraggio avrete bisogno di più sessioni per portare a termine i film.

Videogiochi e… Tae Takemi? | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Coraggio”

Che cosa ne pensate di giocare un videogioco all’interno di un videogioco? In Persona 5 Royal potrete farlo, una volta arrivato il 26 luglio (giorno del gioco), momento in cui si sbloccherà la possibilità di acquistare una console nel negozio di articoli usati. Per aumentare il vostro Coraggio dovrete cercare dei giochi specifici: se porterete a termine i vari livelli, ovviamente, i punti che otterrete saranno maggiori. I videogiochi che dovete cercare sono:

Star Forneus

Power Intuition

Se volete invece iniziare subito ad aumentare il vostro Coraggio, dovrete conoscere Tae Takemi. La ragazza gestisce dei trial clinici a cui potrete partecipare facendo da cavia, aiutandola con i suoi studi. Sono piuttosto rischiosi e quindi, inevitabilmente, aumenteranno il vostro coraggio di un punto ogni volta che passerete del tempo con lei. Inoltre, aumenterete anche il vostro legame con Takemi, cosa che vi garantirà diversi vantaggi quando deciderete di acquistare degli oggetti da lei.

Il Diner di Shibuya e il Maid Cafè | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Coraggio”

Il Diner di Shibuya è stato un must in questa serie di guide, perché non solo vi garantirà un posto sicuro dove studiare (e aumentare così la vostra Conoscenza), ma ordinando oggetti specifici potrete anche aumentare le altre Doti Sociali, fra cui, ovviamente, anche il Coraggio. I due cibi che dovrete ricercare sono il Caffè Bollente o il Sandwich a sorpresa, che vi garantiranno un punto Coraggio nel mentre aumentate la vostra Conoscenza. Uno in più, sul lungo termine!

Per aumentare il vostro Coraggio potete anche recarvi al Maid Cafè ad Akihabara e, se una cameriera sbaglierà il vostro ordine e voi deciderete di chiederle di sistemare la cosa, otterrete non solo un punto Coraggio, ma anche +2 Fascino. Un metodo utile anche per approfondire il rapporto con Tae Takemi di cui sopra, perché ad un certo punto del Confidant avrete bisogno di un alto livello di Fascino per proseguire.

Fate un bel bagno e… poi filate a lavoro! | Persona 5 Royal: come aumentare la Dote Sociale “Coraggio”

Ai Bagni Pubblici potrete decidere di fare un bagno per eliminare stanchezza e sporcizia dopo ore ed ore passate nei dungeon. Se lo farete, aumenterete di molto il vostro fascino, ma aiuterà anche il vostro Coraggio se deciderete di restare in acqua più a lungo. Vi cuocerete come polli allo spiedo, questo è vero, ma almeno otterrete +1 punto Coraggio!

Infine… i lavori part-time. Grande strumento di guadagno, sia in termini monetari sia in punti per Doti Sociali, i lavori part-time che potrete intraprendere man mano che proseguirete nella storia di Persona 5 Royal sono davvero tanti. Per quel che riguarda il coraggio, l’opzione migliore è quella di lavorare al Crossroads di Shinjuku e parlare con l’uomo dall’aspetto spaventoso, cosa che vi garantirà ben +2 punti Coraggio per ogni volta. Non lo troverete sempre, questo è vero, ma quando è presente al vostro bancone approfittatene!

I’m gonna take your (brave)heart!

E questo è quanto: ecco i nostri dieci consigli per poter aumentare la vostra Dote Sociale del Coraggio in Persona 5 Royal. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!