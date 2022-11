Finalmente Carnival Row: Prime Video svela la data d’uscita e il trailer

Arrivano finalmente notizie su Carnival Row: la serie tornerà a inizio 2023 con la seconda, e ultima stagione

Sembrava essersi persa nel nulla e invece Prime Video ha finalmente dato notizie su Carnival Row. La serie fantasy con Cara Delevigne e Orlando Bloom, la cui prima stagione è uscita nell’ormai lontanissimo agosto 2019, tornerà ufficialmente con un nuovo capitolo il 17 febbraio 2023. Una grande notizia per i fan, accompagnata però da una brutta: questa seconda stagione della serie sarà anche l’ultima. Carnival Row concluderà, quindi, la sua travagliata corsa con un capitolo finale composto da 10 episodi, che saranno rilasciati settimanalmente da Prime Video. Oltre alla comunicazione della data d’uscita, la piattaforma di Amazon ha anche lasciato il primo teaser trailer della serie.

Carnival Row 2: la trama

Prima di tuffarci nella trama della seconda stagione di Carnival Row, è bene fare un punto della situazione e capire dov’eravamo rimasti, considerando il lungo lasso di tempo intercorso dalla prima stagione. A Burgue umani e fate convivono in maniera problematica, divisi da pregiudizi e differenti condizioni sociali. Quando nella Row iniziano a essere uccise diverse creature fatate per mano di un terribile serial killer, l’ispettore Rycroft Philostrate, noto come Philo (Orlando Bloom) inizia a indagare sui fatti e si avvicina alla fata Vignette Stonemoss (Cara Delevigne). Alla fine, Philo scopre le sue origini fatate, mentre gli umani aumentano la repressione nella Row.

Nella seconda stagione, dunque, Philo continuerà le proprie indagini trovandosi a che fare con una serie di raccapriccianti omicidi, mentre Vignette, insieme alla banda criminale Corvo Nero, lotta per vendicarsi contro l’oppressione che vivono le fate per mano degli umani. Al fianco delle vicende dei due protagonisti, troviamo quelle di Tourmaline (Karla Crome) che credit dei potenti poteri che rischiano di farla diventare una minaccia, e di Imogen e Agreus (Tamzin Merchant e David Gyasi) che in fuga da Burgue s’imbattono in una società radicale che cambierà per sempre le loro vite.

Dopo tanta attesa, insomma, Carnival Row sta per tornare con l’attesissima seconda stagione, che concluderà definitivamente la serie. Nell’attesa, ecco il trailer diffuso da Prime Video:

