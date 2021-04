Outriders: scopriamo insieme la lista trofei completa!

Outriders è recentemente arrivato sugli scaffali di tutto il mondo, e prima di gettarvi a capofitto nel tentativo di completarlo al 100% vi consigliamo di dare un’occhiata alla lista trofei

Vi abbiamo già ampiamente parlato di Outriders in una corposa anteprima basata sulla demo rilasciata su PlayStation 4, sollevando molti dei nostri dubbi specialmente sul versante tecnico. Dal semplice punto di vista del gameplay e del fattore “divertimento”, invece, siamo convinti che il nuovo titolo di Square Enix abbia davvero tanto da dare. E considerando che è un gioco disponibile sin dal lancio su Game Pass, la diffusione che ne conseguirà sarà abbastanza consistente. Uno sparatutto in terza persona con una forte componente RPG e uno skill-tree che sembra essere davvero vasto e completo, quattro classi tutte diverse giocabili, un pianeta da esplorare e tante armi ed armature da trovare. Inoltre, gli sviluppatori di People Can Fly hanno recentemente confermato che non ci saranno microtransazioni e che Outriders non è un game as a service, ma un gioco fatto e finito. Il titolo è disponibile dall’1 aprile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S ed Xbox Series X.

Prima di iniziare

In attesa della nostra recensione, però, abbiamo deciso di portarvi la lista trofei completa di Outriders. La lista consta di 31 trofei di bronzo, 7 trofei d’argento, 4 trofei d’oro e l’iconico trofeo di platino. Non sembra essere particolarmente complesso completare il titolo al 100%, specialmente se deciderete di giocare con attenzione e di spenderci un discreto quantitativo d’ore. Vi ricordiamo che la lista può contenere spoiler, quindi se non volete sapere assolutamente nulla del titolo di People Can Fly e Square Enix vi sconsigliamo di continuare la lettura. Iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Lista Trofei Outriders

Qui sotto trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

Un risveglio da incubo: Risvegliati e affronta la nuova era oscura di Enoch;

Risvegliati e affronta la nuova era oscura di Enoch; Ed ecco un eroe: Uccidi Gauss presso l’impianto solare;

Uccidi Gauss presso l’impianto solare; Frequenze da sogno: Scopri la direzione della sorgente del segnale;

Scopri la direzione della sorgente del segnale; Pessime abitudini: Uccidi Scurlock;

Uccidi Scurlock; Sigillo spezzato: Apri il portale che conduce fuori dalla foresta;

Apri il portale che conduce fuori dalla foresta; Non è facile essere padre, capo: Sconfiggi Yagak e Utargak;

Sconfiggi Yagak e Utargak; La via della furia : Fai luce sulle origini dei Ferali;

: Fai luce sulle origini dei Ferali; Padrone del passato : Completa la serie di missioni Storico;

: Completa la serie di missioni Storico; La mano della morte : Completa la serie di missioni Taglie;

Completa la serie di missioni Taglie; Esperto di caccia grossa : Completa la serie di missioni Cacciatore;

Completa la serie di missioni Cacciatore; Il nostro fardello: Completa “L’Eredità dell’Outrider”;

Completa “L’Eredità dell’Outrider”; Questione urgente: Completa una missione secondaria;

Completa una missione secondaria; Straordinari all’obitorio: Uccidi 3500 nemici;

Uccidi 3500 nemici; Uno schiocco di dita: Infliggi un totale di 1000000 di danni;

Infliggi un totale di 1000000 di danni; La sventura viaggia sempre accompagnata: Uccidi 10 nemici a intervalli di massimo 2 secondi.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Lista Trofei Outriders

Qui di seguito, invece, la seconda parte dei trofei di bronzo:

Colpo di grazia: Uccidi un nemico colpito da almeno 4 differenti effetti di stato;

Uccidi un nemico colpito da almeno 4 differenti effetti di stato; Scontro tra mutazioni : Uccidi 5 élite usando soltanto le abilità;

Uccidi 5 élite usando soltanto le abilità; Bingo! : Uccidi 1000 nemici nelle Spedizioni;

: Uccidi 1000 nemici nelle Spedizioni; Asso nella manica : Usa un’abilità potenziata da 4 diverse mod;

: Usa un’abilità potenziata da 4 diverse mod; Pugno contro pugno : Uccidi 50 nemici con un’abilità da mischia;

: Uccidi 50 nemici con un’abilità da mischia; La fortuna aiuta gli audaci: Raggiungi il livello personaggio 10;

Raggiungi il livello personaggio 10; La tempesta sta montando : Sblocca un nodo dell’albero delle abilità;

: Sblocca un nodo dell’albero delle abilità; Oltre la tempesta : Padroneggia un ramo dell’albero delle abilità;

Padroneggia un ramo dell’albero delle abilità; Affarista provetto : Vendi 300 oggetti;

: Vendi 300 oggetti; Autentico potenziale : Usa la creazione per migliorare la rarità di 15 oggetti;

: Usa la creazione per migliorare la rarità di 15 oggetti; Ingegneria estrema: Usa la creazione per sostituire 10 mod oggetto;

Usa la creazione per sostituire 10 mod oggetto; Bottino di guerra : Equipaggia un oggetto leggendario;

: Equipaggia un oggetto leggendario; Cercatore : Recupera minerali da un giacimento 30 volte;

: Recupera minerali da un giacimento 30 volte; Il sapere è potere : Completa 150 pagine di diario;

: Completa 150 pagine di diario; Che classe! : Completa il grado più alto di quattro encomi specifici di una classe al livello più alto;

: Completa il grado più alto di quattro encomi specifici di una classe al livello più alto; Vecchia storia…: Raggiungi il livello encomi 10.

I trofei d’argento – Lista Trofei Outriders

Continuiamo con i trofei d’argento di Outriders!

Sola andata : Prepara il blindato per entrare nella foresta;

: Prepara il blindato per entrare nella foresta; Multitasking : Completa 25 missioni secondarie;

: Completa 25 missioni secondarie; Addio umanità: Raggiungi il livello personaggio 30;

Raggiungi il livello personaggio 30; L’almanacco dell’inventore : Sblocca la creazione di 125 mod per armi e corazze;

: Sblocca la creazione di 125 mod per armi e corazze; L’eredità di Enoch : Equipaggia un personaggio soltanto con oggetti epici o leggendari;

: Equipaggia un personaggio soltanto con oggetti epici o leggendari; Una storia da annali : Completa 300 pagine di diario;

: Completa 300 pagine di diario; Outrider di prima classe: Completa tutti gli encomi specifici di una classe.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Lista Trofei Outriders

Qui di seguito trovate i tre trofei d’oro del titolo di People Can Fly:

L’ultima chance: Fai atterrare i pod da sbarco;

Fai atterrare i pod da sbarco; Dritto all’obiettivo : Completa tutte le missioni secondarie;

: Completa tutte le missioni secondarie; Il miglior amico del becchino: Uccidi 7500 nemici.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino:

“La prima linea dell’umanità”: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui il nostro articolo dedicato alla lista trofei di Outriders. Che cosa ne pensate del titolo di Square Enix e People Can Fly? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati ad acquistare Outriders ad un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata di InstantGaming che potete trovare cliccando qui!