One True Pairing: i migliori momenti di Archie e Betty in Riverdale

Lo sappiamo bene: Betty è innamorata di Jug così come Archie lo è di Veronica. Nonostante ciò, Red e Ponytail condividono un legame speciale che affonda le proprie radici ai tempi in cui i due erano ancora bambini e già sognavano di sposarsi. Riviviamo insieme con la nostra Top 10 i loro momenti più romantici.

Betty, da sempre innamorata di Arch, spinta dal suo amico Kevin decide di rivelare i propri sentimenti al ragazzo. Archie la rifiuta spezzandole il cuore, tuttavia la motivazione è tutt’altro che egoistica: il rosso le confessa di non sentirsi degno di lei, ed è questo il motivo per cui non possono stare insieme.

Quando a Riverdale viene fuori che Archie ha avuto una relazione con la sua insegnante, Miss Grundy, Alice vuole che Betty ponga fine alla sua amicizia col ragazzo. Betty, allora, mette subito le cose in chiaro: “Non smetterò mai di essere amica di Archie”, le dice con rabbia.

Nel finale della prima stagione, Archie domanda a Betty se le stia realmente bene il fatto che lui e Veronica facciano coppia fissa. “Una parte di me ha sempre pensato…” inizia il rosso, ma Betty lo interrompe immediatamente dicendogli che lui e Ronnie hanno la sua benedizione. È molto chiaro, però, il modo in cui la frase di Archie sarebbe proseguita: una parte di lui ha sempre pensato che lui e Betty sarebbero finiti insieme.

Archie e Betty tentano in tutti i modi di scoprire chi si celi dietro la maschera di Black Hood. Durante una notte particolarmente movimentata in cui i due amici decidono di affrontare insieme il pericoloso crimnale, la paura di morire li avvicina sempre più, tanto che Archie e Betty arrivano anche a scambiarsi un bacio.

Archie riesce a scappare dal carcere in cui è stato improgionato per un crimine che non aveva commesso. Il ragazzo, ferito e stremato, viene ritrovato da Betty, che lo porta nel bunker segreto e si prende cura di lui.

Per risolvere il mistero della Stonewall Prep, Betty e Archie fingono di essersi messi insieme. Quando la situazione torna alla normalità, Cheryl domanda alla cugina se per lei si sia trattato solamente di una recita o se, in fondo, quei finti baci abbiano riacceso gli antichi sentimenti mai realmente affrontati.

Durante le prove per il musical scolastico, Betty, Archie, Veronica e Jughead decidono di mettere su una band ed esibirsi sul palco. Quando, però, Veronica e Jug non si presentano, Betty e Archie si ritrovano da soli alle prove. In quel momento, l’attrazione a lungo sopita prende il sopravvento e i due si scambiano un bacio appassionato.

Pur stando ancora con Veronica, dopo il bacio proibito, Archie non riesce più a togliersi Betty dalla testa. Per questo mette i propri sentimenti per iscritto dedicandole una canzone d’amore:

There’s no warning when everything changes

You let down your guard, and I saw something strange

I thought, she’s not made for this world

And neither am I

‘Cause you make me wanna be

Stronger than I am

And maybe I’m reaching, misplacing a feeling

There’s no way to know but to try

So, give me tonight

I don’t know much

But I know this feels right

So, give me tonight

If you carry the torch

I’d follow the light

I’d follow the light