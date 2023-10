Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Marvel’s Spider-Man 2, sequel del titolo del 2018 di Insomniac Games in arrivo in ottobre in esclusiva PS5: pronti ad un altro platino facile?

Uno dei titoli più attesi di questo ancora caldissimo ottobre è decisamente Marvel’s Spider-Man 2, in arrivo il prossimo 20 ottobre in esclusiva su PlayStation 5. Sequel del primo capitolo del 2018 e dello spin-off con protagonista Miles Morales del 2020, questo secondo capitolo punta ad espandere un universo già piuttosto convincente nato con un action in terza persona a cui poco si poteva contestare. Forse una cosa sì: il platino era davvero troppo facile. E sembra che sia un dettaglio che si ripete anche in questo caso. Vediamo insieme la lista trofei completa, svelata solo recentemente!

La lista trofei completa di Marvel’s Spider-Man 2 consta di 42 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 17 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Marvel’s Spider-Man 2! Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Marvel’s Spider-Man 2: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Soluzione alternativa : Completa “Senza via di fuga”

: Completa “Senza via di fuga” Equipaggiamento completo : Acquista tutti i potenziamenti tecnologici per il costume di Spider-Man

: Acquista tutti i potenziamenti tecnologici per il costume di Spider-Man Orgoglio di Brooklyn : Completa “Un dono”

: Completa “Un dono” La mia comunità : Completa “Ritmo martellante”

: Completa “Ritmo martellante” Ho chiuso : Completa “Questa non sei tu”

: Completa “Questa non sei tu” Protocolli wireless sospetti : Risolvi il mistero delle origini degli Spider-Bot

: Risolvi il mistero delle origini degli Spider-Bot Stiloso : Indossa uno stile costume

: Indossa uno stile costume Equilibrista : Elimina silenziosamente 25 nemici in modalità furtiva da un cavo di ragnatela

: Elimina silenziosamente 25 nemici in modalità furtiva da un cavo di ragnatela Antigravità : Esegui 30 acrobazie aeree consecutive senza mai toccare terra

: Esegui 30 acrobazie aeree consecutive senza mai toccare terra Fuori giri : Nel ruolo di Miles, usa il flusso inverso per attrarre 6 o più nemici contemporaneamente

: Nel ruolo di Miles, usa il flusso inverso per attrarre 6 o più nemici contemporaneamente Fuoricampo!: Fai il giro delle basi dello stadio dei Big Apple Ballers

La seconda parte dei trofei di bronzo | Marvel’s Spider-Man 2: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Lascia andare : Nel ruolo di Miles, trova il trofeo di scienze vinto insieme a Phin

: Nel ruolo di Miles, trova il trofeo di scienze vinto insieme a Phin Fa’ la cosa giusta : Visita la tomba di zia May nel ruolo di Peter

: Visita la tomba di zia May nel ruolo di Peter Ascensione : Usando solo le ali di ragnatela, plana dal distretto finanziario ad Astoria (i tunnel del vento sono consentiti!)

: Usando solo le ali di ragnatela, plana dal distretto finanziario ad Astoria (i tunnel del vento sono consentiti!) Splat : Tenta e fallisci un’acrobazia prima di “toccare” terra

: Tenta e fallisci un’acrobazia prima di “toccare” terra Una nuova avventura : Aiuta Howard

: Aiuta Howard Intraprendente : Ottieni un totale di 10.000 componenti tecnologici

: Ottieni un totale di 10.000 componenti tecnologici Firma congiunta : Completa tutte le scorte di tecnologie

: Completa tutte le scorte di tecnologie Ti servirà aiuto : Completa “Tensione superficiale”

: Completa “Tensione superficiale” New York, New York : Completa tutte le opportunità fotografiche

: Completa tutte le opportunità fotografiche Antidoto : Sconfiggi un simbionte mentre è sotto l’effetto dello stato anti-venom

: Sconfiggi un simbionte mentre è sotto l’effetto dello stato anti-venom Un nuovo costume: Ottieni il costume nero

I trofei d’argento | Marvel’s Spider-Man 2: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

A tutta tecnologia : Acquista tutti i potenziamenti per i gadget

: Acquista tutti i potenziamenti per i gadget Guardaroba eroico : Acquista tutti i costumi disponibili

: Acquista tutti i costumi disponibili Dietro la maschera : Completa “Gran finale”

: Completa “Gran finale” Amazing : Raggiungi il livello massimo

: Raggiungi il livello massimo Collezionista di dati : Completa “Bersaglio identificato”

: Completa “Bersaglio identificato” Ora scarlatta : Completa “Era nel mio destino”

: Completa “Era nel mio destino” Disinfestatore : Completa tutti i nidi di simbionte

: Completa tutti i nidi di simbionte Granelli di sabbia : Ricomponi i frammenti di memoria

: Ricomponi i frammenti di memoria Lasciateci in pace : Completa “Non aver paura”

: Completa “Non aver paura” Grande caccia : Completa “Nulla è indistruttibile”

: Completa “Nulla è indistruttibile” Cerca e distruggi : Completa tutte le basi dei Cacciatori

: Completa tutte le basi dei Cacciatori Amichevole Spider-Man di quartiere : Completa tutte le richieste dell’app ASMQ

: Completa tutte le richieste dell’app ASMQ Medicina : Completa “Ha scelto te”

: Completa “Ha scelto te” Picco : Usa le tecniche del simbionte 25 volte durante il picco simbiotico

: Usa le tecniche del simbionte 25 volte durante il picco simbiotico Fondazione : Completa tutti gli esperimenti della EMF

: Completa tutti gli esperimenti della EMF Evoluto : Sconfiggi 100 nemici con le tecniche venom evolute

: Sconfiggi 100 nemici con le tecniche venom evolute Il braccio della legge: Sconfiggi 100 nemici con le tecniche delle Spider-braccia

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Marvel’s Spider-Man 2: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Supremo : Completa al 100% tutti i quartieri

: Completa al 100% tutti i quartieri Curare il pianeta: Concludi la storia principale

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Marvel’s Spider-Man 2!

Instancabile: Ottieni tutti i trofei

Termina qui la lista trofei completa di Marvel's Spider-Man 2.