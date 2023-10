Talk to Me: l’horror rivelazione sarà vietato ai minori di 18 anni

Talk to Me, l’horror rivelazione di questa stagione cinematografica nelle sale dal 28 settembre, sarà vietato ai minori di 18 anni

La scure della censura cala sull’horror australiano A24 Talk to Me, che riceve il divieto ai minori di 18 anni per via della violenza mostrata in maniera esplicita e insistita. Nonostante infatti l’enorme successo planetario, che ha fatto sì che della pellicola sia già stato annunciato un sequel, nei cinema italiani potranno vederlo solo i maggiorenni.

Continua quindi a far parlare di sé la pellicola horror fenomeno dell’anno Talk To Me, diretta dai gemelli Danny e Michael Philippou. Fresco del suo ottimo primo weekend in sala in Italia in ben 250 copie grazie a Midnight Factory, è stato solo in corsa vietato ai minori di 18 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura.

Talk to Me è stato vietato ai minori di 18 anni

Le emozioni forti e le scene disturbanti, unite a un’atmosfera angosciante e inquietante che caratterizzano il film hanno evidentemente impressionato la Commissione a tal punto da reputarlo non adatto ai minori. La motivazione è la seguente:

la violenza è mostrata in maniera esplicita e insistita in numerose scene e può essere pericolosa per gli individui; inoltre, essendo mostrata e contestualizzata nell’ambito di un gruppo di amici che si divertono di fronte al pericolo che corrono alcuni di essi, tale violenza può generare emulazione ed apparire come desiderabile.

Da qui la decisione di alzare il divieto per la visione ai maggiorenni. Plaion Pictures, che distribuisce in Italia il film attraverso la propria etichetta horror Midnight Factory, ha appreso con stupore la nuova richiesta di classificazione e ha annunciato che intende fare ricorso. Commenta la direttrice marketing Frida Romano:

Ci dispiace che al pubblico più giovane venga in questo modo negata la possibilità, attraverso un film di intrattenimento horror, di fruire di temi importanti e di crescita, che sono indirizzati invece proprio agli adolescenti.

